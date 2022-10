Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Google har sluppet sin nye Wi-Fi-ruter

Skal fungere som Hub til smarthjemmet også.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Mens vi venter spent på hva Google har planlagt å slippe den 6. oktober, har selskapet tyvstartet det hele ved å avduke både sin nye ruter og neste generasjon videoringeklokke.

Den forrige Google Nest Wifi – som vi testet for et par år siden – har dessverre blitt nokså fort «gammel» da den ikke bød på Wi-Fi 6. Eller 802.11ax, som det også kalles. Dette er en nyere trådløs standard som både øker kapasiteten og hastigheten, noe som er veldig kjekt i en verden der stadig mer informasjon sendes gjennom lufta.

Oppfølgeren fra Google har fått betegnelsen Nest Wifi Pro, og ikke bare har den fått Wi-Fi 6, men faktisk Wi-Fi 6E. Dette er siste skrik i trådløs teknologi for hjemmet. Den største nyheten ved 6E-standarden er at den åpner for bruk av 6 GHz-båndet i tillegg til 5 GHz og 2,4 GHz.

Den nye ruteren vil ifølge Google selv gi god trådløs dekning for opptil 120 kvadratmeter. For større boliger støtter enheten utvidelse via maskenett – eller «mesh» om du foretrekker. Men da må du kjøpe flere rutere av samme slag, da den ikke vil jobbe i maskenettverk sammen med eldre generasjoner.

Foruten Wi-Fi 6E byr ruteren på to Ethernet-porter og er dessuten Matter-kompatibel, med innebygd Bluetooth Low Energy og Thread-grenseruter – noe som kan være veldig kjekt i et smarthjem.

Google Nest Wifi Pro annonse Sjekk prisen

Google Nest Wifi Pro Wi-Fi 6E 3-Pack

Akkurat nå kan Nest Wifi Pro forhåndsbestilles for levering mot slutten av måneden. Veiledende pris for én ruter ligger i skrivende stund på 2400 kroner. I tillegg kommer den i en trepakning til 4700 kroner.

Ny og mindre ringeklokke

Nye Nest Doorbell får flere farger.

En annen nyhet, som for øyeblikket ser ut til å være begrenset til det amerikanske og kanadiske markedet, er annengenerasjon av Google Nest Doorbell (wired). Som navnet hinter til krever den strømtilkobling, og sånn sett er det slett ikke sikkert vi får se den i butikker her hjemme.

Den nåværende modellen er sånn sett mer praktisk, da den både kan driftes på batterier eller være tilkoblet en ringeklokke.

Men den nye utgaven har også sine fordeler. Uten batterier innabords tar den mindre plass, og «fish eye»-effekten skal dessuten være kraftig redusert. I tillegg kommer den i fire forskjellige farger, slik at inngangspartiet muligens vil ta seg enda litt bedre ut.

Les også Game over for Google Stadia