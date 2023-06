10 ting du (kanskje) ikke fikk med deg fra Apple-lanseringen

Apples programvaresjef Craig Federighi hadde mye å presentere på WWDC-presentasjonen mandag. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hannah Alvestad 8. juni 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Apple holdt mandag den årlige utviklerkonferansen WWDC, og hadde et heseblesende tempo i løpet av de to timene selve «keynote»-presentasjonen varte.

Blant annet fikk vi endelig se de kommende AR-hodesettet til Apple og den nye Macbook Air med 15 tommers skjerm, i tillegg til store oppdateringer til alle Apples operativsystemer.

Samtidig var det også mange nyheter som kanskje fikk litt mindre oppmerksomhet. Vi har valgt ut ti av dem:

1. Apple kutter gamle modeller fra iOS 17

iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X vil ikke få støtte for den nye versjonen av Apples operativsystem, iOS 17. Kun modeller fra iPhone XS og nyere vil få støtte for den nye versjonen, heter det i Apples kompatibilitetsoversikt.

iOS 17 vil bli tilgjengelig for alle brukere med kompatible enheter i høst, vanligvis tett inntil iPhone-lanseringen i september.

Ingen iPhone 8 eller iPhone X i iOS 17-oversikten. Disse fikk iOS 16 som siste reis. Kamera Apple

Med nye iOS 17 blir det mulig å dele sporingsbrikken AirTag med andre. Tidligere har vi skrevet om AirTag-endringen som skal forhindre uønsket forfølgelse, og som varsler en iPhone-bruker dersom en AirTag er i nærheten.

Med AirTag-deling slipper brukere å få dette varslet opp dersom de har fått tilgang til brikken fra eieren. Dermed kan to personer dele koffert, bil eller andre verdisaker de ønsker å spore, og slippe å avhenge av den andre parten for å følge med på posisjonen til verdisaken.

Det blir nå mulig å dele AirTagen din med en annen person dersom du ønsker det. Kamera Apple

3. Loggfør humøret ditt

Slik ser den nye funksjonen for loggføring av humør på iOS 17 ut. Kamera Apple

Helse-appen, Apple Health, får en ny funksjon, og med iOS 17 kan du loggføre humøret ditt og hvordan du har det. Du kan velge hvordan du har det, hvilket ord som best beskriver humøret ditt (for eksempel «sliten» eller «stresset»). I tillegg kan du også velge hva som påvirker humøret ditt, for eksempel jobb, familie eller helse.

I dag har ikke iPad støtte for Helse-appen, men dette skal endre seg når det nye operativsystemet kommer. Helse-appen blir nemlig også tilgjengelig på iPad med nye iPadOS 17. Apple Watch har støtte for Apple Health allerede, og vil få tilgang til de kommende funksjonene når den er oppdatert til nye WatchOS 10.

4. Reduserer risikoen for nærsynthet

Ikke bare er mental helse representert, med nye Watch OS 10 kommer også en funksjon som skal redusere risikoen for nærsynthet. To måter barn kan redusere risikoen for nærsynthet er ved å tilbringe mer tid utendørs i dagslys, og å holde større avstand til det de leser noe fra (en skjerm, en bok og lignende).

Apple Watch kan med den nye versjonen av WatchOS måle hvor lang tid du har tilbragt ute i dagslys, og du kan få oversikt over målingene i helseappen på iPhone og iPad. I tillegg vil det være mulig for foreldre å koble et barns klokke opp mot egen iPhone eller iPad, for å få oversikt over barnets tid i dagslys.

Den nye skjermavstands-varslingen vil si ifra når brukere har hatt skjermen på en iPhone eller iPad 30 centimeter eller nærmere i en lenger tidsperiode. Dette er også et tiltak mot nærsynthet.

I helseappen kan du få oversikt over hvor mange timer en tilkoblet Apple Watch har tilbragt i dagslys. Kamera Apple

5. Varsling om sensitivt innhold

Brukere med iOS 17 vil få en forbedret sikkerhet, med oppdateringer på kommunikasjonssikkerhet og varsel om sensitivt innhold. Kommunikasjonssikkerheten er til for å varsle barn og unge når de sender eller mottar innhold i Meldinger-appen som viser nakenhet.

Tidligere har den kun plukket opp stillbilder med nakenhet, men på iOS 17 vil den kunne oppdage videoer som inneholder nakenhet. Funksjonen blir slått på når en telefon blir satt i barnemodus, men foreldre kan velge å skru den av dersom de ønsker det.

I tillegg vil det være mulig for utviklere å integrere kommunikasjonssikkerhet direkte i appene deres.

For voksne har varsling om sensitivt innhold kommet, som skal kunne forhindre dem fra å se innhold med uønsket nakenhet. Varselet for sensitivt innhold kommer i likhet med kommunikasjonssikkerhet, i meldingsappen, AirDrop, FaceTime og ringeappen dersom et kontaktbilde viser nakenhet.

Brukere kan velge å skru av eller på funksjonen.

Dette varselet kommer opp når kommunikasjonssikkerheten advarer mot innhold med nakenhet. Kamera Apple

6. Bedre sikkerhet i Safaris privatmodus

Safari får også forbedret sikkerhet med nye MasOS Sonoma. Når nettleseren er i privatmodus blir det vanskeligere for nettsteder å kjenne deg igjen fra et besøk til neste på siden deres.

Det blir dessuten vanskeligere for dem å spore hvor du kom fra. I tillegg låser Apple privatfanene når de ikke har vært i bruk på en stund.

Når du ikke er aktiv i privatmodus, låses fanene. De kan åpnes med et passord. Kamera Apple

7. AirPods får Adaptive Audio

Adaptive Audio er en av de nye funksjonene AirPods får. Denne funksjonen skal blende sammen støydempingsmodus og omgivelsesmodus, basert på omgivelsene til brukeren.

Funksjonen benytter seg av kunstig intelligens, som skal hjelpe med å forstå hva du bør og ikke bør høre av omgivelsene rundt deg. Også under samtaler vil Adaptive Audio hjelpe med å filtrere bort bakgrunnsstøy.

I tillegg får AirPods funksjonen Conversation Awareness, som går ut på at brukeren kan starte å snakke for at det de hører på vil pauses og omgivelseslyden slippes gjennom. Du kan også skru av og på mikrofonen på AirPodsene i samtaler ved å trykke på «stammen».

En endring for AirPods er at mikrofonen kan skrus av ved å trykke på stammen; området som er fremhevet med grønt her. Kamera Apple

8. AR-hodesett for dem med linser

Den nye AR-hodesettet «Apple Vision Pro» har vært ryktet lenge, og ble endelig lansert på mandag. Dette produktet skal blande sammen virkeligheten og VR-innhold sømløst. På grunn av designet på produktet, er det ikke mulig å bruke det mens du har på briller.

Slik ser innsiden på AR-hodesettet Apple Vision Pro. Det er her Zeisslinsene skal kunne festes. Kamera Apple

Apple har derfor startet et samarbeid med optikkselskapet Zeiss, for å tilby linser med personalisert styrke til brukere som har behov for briller med styrke. Dette er linser som hører til hodesettet, og festes magnetisk i øyeområdet. Det er altså ikke linser som går på øynene til brukeren.

Brillebrukere må fremvise en legeerklæring eller brilleseddel for å kjøpe AR-linsene, og ikke alle brillestyrker støttes. Prisen på linsene er usikker, men selve AR-hodesettet skal selges for 3499 dollar, omtrent 39.000 norske kroner (før norsk moms). Det er altså ikke utenkelig at linsene ikke blir rimelige.

9. Bedre Autocorrect

Funksjonen som skal hjelpe deg å rette opp i skrivefeil kjapt, Autocorrect, er også blant funksjonene som forbedres. iOS 17 kommer med en ny språkmodell, som skal være enda flinkere til å forutse hva som blir neste ord. Disse ordforslagene dukker opp i et panel over tastaturet, og foreslår nye ord etterhvert som du skriver.

I tillegg skal Autocorrect få et nytt design, som har en enklere snarvei for å bytte tilbake til det originale ordet du skrev, dersom du har behov for det. Endelig kan brukere også benytte seg av banneord uten at de blir rettet av Autocorrect.

10. Find My for Apple TV-kontroller

Den siste tingen du kanskje ikke har fått med deg, er at du nå kan lokalisere en mistet Siri Remote, altså fjernkontrollen til Apple TV. Dersom du ikke finner Siri-kontrollen, kan du åpne Apple TV Remote i kontrollsenteret på iPhonen din, dersom den er linket til Apple TV-en.

Her vil du finne en skjerm som er lik «Find My» som brukes til å lokalisere iPhoner og andre Apple-enheter. Denne vil veilede deg til Siri-kontrollen, ved hjelp av å vise en blåfarge som forstørres basert på nærhet.

Denne funksjonen kommer på andre generasjons Siri Remote og nyere, og Apple TV-en må oppdateres til tvOS 17.

Find My Siri Remote indikerer om du nærmer deg enheten ved hjelp av en blåfarge som gradvis fyller skjermen etterhvert som du kommer nærmere. Kamera Apple

8. juni 2023, 06:00

Mer om AppleWWDCiOSiPhoneSafari