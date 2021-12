Lanserer Model 3-konkurrent med kjempebatteri

Og hevder over 1000 kilometer rekkevidde.

Kinesiske Nio lanserer en ny sedan på 4,7 meter i lengde – rett i konkurranse med Tesla Model 3.

Nio, som i disse dager har startet utlevering av SUV-en ES8 i Norge, lanserer en ny mellomstor el-sedan i samme klasse som Tesla Model 3.

ET5 er navnet på nykommeren, som er 4,7 meter lang og får inntil 360 kilowatt med ytelser (489 hestekrefter), takket være én motor foran og én bak. Dreiemomentet er oppgitt til 700 Nm, og det skal sammen gi en akselerasjon fra 0–100 km/t på 4,3 sekunder. Bilen ble først vist på arrangementet Nio Day i Suzhou i Kina i helgen.

«Over 1000 kilometer» rekkevidde

Rekkevidden er oppgitt til minst 550 kilometer med det minste batteriet på 75 kilowattimer, over 700 kilometer med batteriet på 100 kilowattimer og over 1000 kilometer med det nye «Ultra Long Range»-batteriet på 150 kilowattimer som Nio skal lansere mot slutten av 2022.

Disse tallene er imidlertid etter den kinesiske testsyklusen CLTC, ifølge Nios pressemelding - en syklus som er kjent for å være noe mindre streng enn WLTP-syklusen vi bruker til å angi rekkevidde i Europa.

En Tesla Model 3 med bakhjulsdrift har eksempelvis en CLTC-rekkevidde på 556 kilometer, mens WLTP-rekkevidden er oppgitt til 491 kilometer. Med andre ord: Det kan nok hende at WLTP-rekkevidden ikke fullt ut når 1000 kilometer-merket, men det er likevel ingen tvil om at ET5 med største batteri vil bli en av de mest utholdende elbilene på markedet.

Stort panoramatak

Interiøret er (nærmest som vanlig for nye biler i dag) «inspirert av trender innen møbler, mote og fottøy», med mye bruk av bærekraftige og resirkulerte materialer. Førermiljøet preges av den 12,8 tommer store infotainmentskjermen (1728 x 1888 piksler), og i motsetning til i Model 3 får du et eget instrumentpanel bak rattet her.

Taleassistenten Nomi, med den karakteristiske «kula» over dashbordet, er til stede også i ET5, og Nio skryter også av Dolby Atmos-lyd i kabinen, med 7.1.4-kanals lydsystem.

Et svært panoramatak bør dessuten gi en svært luftig følelse innvendig, og bilen skal ha meget gode selvkjørende egenskaper. Disse skal rulles ut gradvis etter lansering, og vil selges som et månedlig abonnement.

Fås med batterileie

Prisen starter på 328.000 yuan i Kina, som tilsvarer cirka 465.000 kroner. Som med de andre bilene fra Nio blir det også mulig å kjøpe bilen «uten» batteri, i en løsning hvor man leier batteriet og dermed står fritt til å bytte pakke etter behov. Da er prisen 258.000 yuan – rundt 365.000 kroner.

Siden ES8, som allerede selges i Norge, har samme system, kan vi se at Nios 75 kWh-batteri her til lands er priset til 90.000 kroner, mens 100 kWh-batteriet koster 160.000 kroner. Abonnementsprisen er på sin side henholdsvis 1399 og 1999 kroner i måneden.

Bilen vil naturligvis også støtte Nios «Power Swap»-system, hvor man i stedet for å hurtiglade rett og slett kjører inn på en batteribyttestasjon og bytter til et fulladet batteri på tre minutter.

Leveransene er forventet å starte i Kina i september, og bilen vil nok også dukke opp i Norge på sikt – men det er vel usannsynlig at det skjer før vi har nådd 2023, og da kanskje med elbilmoms på toppen. Før den tid kommer nok også den større sedanen ET7.

Nio varsler for øvrig også at de vil utvide til Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark i 2022. Innen 2025 vil Nio være til stede i 25 land, opplyser de.