Varsler komponentmangel langt inn i 2022

Dystre nyheter for PC-gamere som venter på DDR5.

I høst kunne Intel stolt avsløre sin nye prosessorfamilie «Alder Lake», hvor én av dens store fordeler var støtte for den splitter nye minnestandarden DDR5. Vi skrev til og med en lang guide om hvor stort dette faktisk er, og kalte det en ny æra for minnebrikker.

Men lanseringen kom og gikk, og da det endelig var tid for butikkene å faktisk selge de nye vidunderkomponentene, var det nesten ikke produkter å selge. Bare et fåtall minnebrikker var tilgjengelig ved lanseringsdagen her i Norge, og nå er det tilsynelatende utsolgt over alt.

– Vi fikk inn totalt to sett med moduler, og ingen datoer eller indikasjoner om når vi får mer. Trolig vil det komme små drypp uten særlig forvarsel, litt slik det har vært med grafikkort det siste året, fortalte Digital Impuls til Tek.no tidligere i høst.

Komponentmangel og flaskehalser

Årsaken er naturligvis komponentmangel og produksjonsproblemer. Det er imidlertid ikke mangel på selve minnekomponentene, i dette tilfellet DRAM-kretser, men støttekomponentene rundt.

Problemene ser ut til å vare godt inn i 2022:

– Etterspørselen etter DDR5-produkter overstiger tilbudet betydelig på grunn av mangel på komponenter som påvirker minneleverandørenes evne til å bygge DDR5-moduler. Vi forventer at denne mangelen vil modereres gjennom 2022, og vi tror produksjonen av DDR5 kan vokse til meningsfulle nivåer i andre halvdel av kalenderen 2022, uttalte Sanjay Mehrotra, sjef for minneprodusenten Micron.

Mer konkret skal det være mangelen på PMIC-kretser og spenningsregulatorer som får skylden for dårlig DDR5-produksjon, ifølge Tom’s Hardware.

Kort fortalt: Hvis du hadde planlagt å kjøpe en ny PC med en splitter ny prosessor og morgendagens minneløsning, må du smøre deg med enda mer tålmodighet. Selv om Micron sier at ting vil bedre seg i løpet av 2022, er problemet neppe løst før 2023.

Ikke bare minnemangel

Mangelen på DDR5-minne er langt ifra det eneste det skorter på i PC-bransjen. Nye grafikkort har vært mangelvare i godt over et år nå, og heller ikke der ser det særlig lysere ut i nærmeste fremtid.

Både AMD- og Nvidia sliter på denne fronten, selv om Nvidia er ventet å lansere en ny serie grafikkort i første kvartal i 2022. Om dette vil gjøre det lettere å få tak i dagens RTX-30-kort er vel heller tvilsomt, men det er jo lov å håpe.