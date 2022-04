Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Hevder dette skal være Sonys nye støydempings-flaggskip

WH-1000XM5 virker å være like rundt hjørnet.

Sonys WH-1000XM5 ser ut til å få nytt design, bedre batteritid og en ny støydempingsprosessor.

Sonys WH-1000XM4 høynet standarden for hodetelefoner med støydemping da de kom på høsten i 2020, og er fortsatt ett av parene med hodetelefoner vi anbefaler oftest her på Tek. Nå ser oppfølgeren ut til å være nær lansering.

Den tyske teknologibloggen TechnikNews har nemlig fått fatt i det som skal være Sonys egne bilder av WH-1000XM5, og om vi skal legge bildene til grunn, kommer Sony til å gjøre en liten overhaling av designet i denne omgang.

Ny hodebøyle

Nykommeren ser nemlig ut til å få et litt «mykere» og elegant utseende, hvor hodebøylen vil være festet i øreklokkene bare på ett punkt, ikke to, som tidligere.

Ut fra bildene ser det også ut til at øreklokkene ikke lenger vil kunne klappes sammen, bare vris 90 grader - noe som sannsynligvis gjør at etuiet ikke vil kunne være like kompakt som tidligere. Vi får i tilfelle håpe at det er noe annet ved designet som veier opp, eller at hodetelefonene er enda lettere enn før.

Muligens har Sony endret på hodebøylen for å rette på et problem som enkelte WH-1000XM4-brukere har hatt, nemlig at hodebøylen har en tendens til å «knekke». En hodebøyle av metall vil utvilsomt gjøre noe med det, da 1000XM4 har en hodebøyle som kjennes ut som om den er laget av papp (selv om det er plast).

Bedre batteri

Spesifikasjonsmessig er det foreløpig ikke all verden å hente om WH-1000XM5. Ifølge TechnikNews, som har sine bilder og opplysninger fra en kilde i forhandlerleddet, skal Sony ha økt driftstiden på en lading til 40 timer med støydempingen aktiv. Det vil være ti timer mer enn i dag, og en solid oppgradering til det som allerede er god batteritid.

Hodetelefonene skal ha fått nye høyttalerelementer, og en ekstra støydempingsprosessor (opp fra én til to). Her har Sony litt å bevise, ettersom både Apple og Bose siden lanseringen av WH-1000XM4 har lansert produkter med enda litt bedre støydemping enn hva Sony har, i form av QuietComfort 45 og AirPods Max.

Bluetooth-standarden ombord skal være oppgradert til Bluetooth 5.2, som blant annet gir enda raskere paring og hakket lavere strømforbruk enn Bluetooth 5.0, som WH-1000XM4 har. Lading gjøres fortsatt med USB-C, og minijack-porten skal fortsatt være på plass, slik at du fortsatt kan bruke hodetelefonene med kabel om ønskelig.

Lansering i august?

Vi må selvfølgelig påpeke at Sony ikke har bekreftet opplysningene, så de er fortsatt å anse som rykter. Verken TechnikNews eller vi har foreløpig noen opplysninger om lanseringstidspunkt eller pris, men vanligvis velinformerte The Walkman Blog skrev tidligere i år om en patentsøknad fra Sony (for modellnummer YY2954) hvor avtalen om konfidensialitet går ut 8. august i år.

Det rimer i tilfelle godt med Sonys vanlige lanseringstidspunkt for 1000X-serien, hvor de tre siste lanseringene alle har skjedd i august.

