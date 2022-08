Nå kommer Snapchat med dobbel kameravinkling

Og ligner med det på BeReal.

Nå har Snapchat fått dobbel kameravinkel. Og får med det en funksjon som ligner appen BeReal.

Snapchat kom i dag med en ny funksjon hvor du kan velge å ta bilder eller video med begge kameraene i bruk samtidig. Dette gjør at du for eksempel kan filme både at du sparker en ball, samt hvor ballen ender, på samme tid. Eventuelt bare plage kollegaen din med å tvinge ham til å bli med på et demonstrasjonsbilde - som vi naturlig nok gjorde.

Snapchat kaller funksjonen «Dual Mode», som de opprinnelig lanserte tidligere i år som del av «Director Mode», men ønsker angivelig å gi funksjonen en mer synlig plassering, hvilket gjør at du nå finner den helt foran i verktøylinjen.

«Bilde i bildet»

Snapchat-brukere vil kunne velge mellom flere ulike oppsett, slik som vertikal, horisontal, bilde i bildet og utklipp. Øvrige verktøy, som musikk, klistremerker og linser vil være tilgjengelig samtidig.

Funksjonen skal være tilgjengelig globalt for alle Snapchat-brukere på iOS med iPhone-enheter XS/XR eller nyere, fra og med 29.august. Android-brukere vil få tilgang i løpet av de kommende månedene.

- Vi gleder oss til å se hvordan Snapchat-brukere bruker Dual Camera til å fange flere perspektiver samtidig, og gi folk muligheten til å være en del av øyeblikket, mens det skjer, sier Jane Meng, kameraproduktsjef i Snap Inc.

«Alle» vil ha BeReal-funksjon

Snapchats nye funksjon er likevel trolig blitt populær gjennom en helt annen tjeneste, nemlig BeReal. Med BeReal oppfordres brukere til å ta «ekte» bilder av hverdagen og sender et varsel til brukere på et tilfeldig tidspunkt i løpet av dagen. Når man får varselet har man to minutter på å ta bilde med begge kameraene samtidig.

Instagram, som kan hende ikke er like kjent for å oppfordre til slike øyeblikksbilder, opplyste også tidligere denne måneden at de arbeidet med en lignende funksjon.

Meta, som eier Instagram, ubekreftet til The Verge at de testet «IG Candid-funksjonen»

– Denne funksjonen er en intern prototyp, og testes ikke eksternt, sa Meta-talsperson Christine Pai til nettstedet.