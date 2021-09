Ny Kindle Paperwhite er lekket

Men ingen vet hva som skjer med den utdaterte USB-inngangen.

Kindle Paperwhite 4 er tilsynelatende snart ikke lenger siste versjon - en versjon fem ser ut til å være på vei.

Informasjon om den nye Kindle Paperwhite har lekket, og kilden ser ut til å være direkte fra Amazon, melder blant andre Goodereaders.

I et nå fjernet sammenligningsdiagram på Amazon vises to nye versjoner av Kindle Paperwhite. Henholdsvis det som trolig er generasjon 5, med oppdaterte spesifikasjoner. I tillegg kommer det som kan se ut som en premiumutgave av Paperwhite, Kindle Paperwhite Signature Edition.

Begge utgaven vil få større skjerm fra tidligere 6-tommers utgaver av Kindle, med 6,8 tommer. Ifølge diagrammet vil Kindle Paperwhite 5 ha åtte gigabyte lagring, mens Signature Edition vil komme med 32 GB. Hvilket er de samme størrelsesformatene tilgjengelig for Kindle Paperwhite 4.

Variasjoner i lysstyrke på Kindle Oasis 3.

Det er også flere andre likheter mellom tidligere Kindle-utgaver og de nye. De vil fortsatt ha en pikseltetthet på 300 ppi, være vanntett i henhold til IPX8-standarden, samt ha justerbar lystemperaturen lik Kindle Oasis. De vil også ha wifi-tilgang.

Derimot har de oppgradert fra baklys med fem LED-lys på de vanlige Paperwhite-modellene til 17 på både original- og premiumversjonen. Til sammenligning har Kindle Oasis 25.

Ingen oppdatering på USB-variant

Det er en oppdatering vi derimot ønsker velkommen, men som enda ikke er kommunisert. Og det er hvorvidt de nye modellene vil få USB-C inngang, fremfor de utdaterte micro-USB-inngangene Kindle til nå har operert med.

Nyheten om de nye Kindle-versjonene kommer kun en uke etter at en ny programvareoppdatering for de nyeste modellene ble annonsert. Denne inkluderte ifølge The Verge et mer oversiktlig brukergrensesnitt.

