Komplett stanser salg av Xiaomi-mobil

Anklaget for å sensurere kommunikasjon.



Bildet viser en Xiaomi Mi A2.

Denne uken offentliggjorde litauiske myndigheter en rapport som hevder at Xiaomi-telefoner har mulighet til å sensurere kommunikasjon. Det var Reuters som først meldte om rapporten.

Litauens nasjonale senter for cybersikkerhet har funnet spor av programvare som blant annet kan brukes for å sensurere bort fraser som «fri Tibet», «demokratibevegelse» og «lenge leve Taiwans uavhengighet» i selskapets Xiaomi Mi 10T 5G-modell.

Komplett: – Stanser salget

Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland

Komplett er en av flere norske butikker som selger telefoner fra Xiaomi. Konfrontert med rapporten kunne kommunikasjonssjef Kristin Hovland fortelle at den nå får følger:

– Påstanden om telefonsensur fører til at Komplett setter salg av Xiaomi-modellene det gjelder på pause inntil videre.

Sensurfunksjonen kan fjernaktiveres

Rapporten viser til at sensurfunksjonen ikke er aktivert i telefoner som selges i EU-området, men at den ligger klar i telefonens programvare. Dermed kan den teoretisk sett fjernaktiveres når som helst, uten at brukerne får vite om det.

Etter at rapporten ble klar denne uken, har Litauens viseforsvarsminister Margiris Abukevicius gått ut med en anbefaling til den litauiske befolkningen om å kvitte seg med kinesiske telefoner generelt.

– Vår anbefaling er å ikke kjøpe nye kinesiske telefoner, og å kvitte seg med telefoner man allerede har kjøpt så raskt som mulig, uttalte han til Reuters.

Forholdet mellom Litauen og Kina har vært dårlig den siste tiden. Kina har kalt hjem sin ambassadør til Litauen, og har forlanget at Litauen kaller hjem sin ambassadør til Beijing. Forholdet har vært kjølig siden Litauen fortalte at de ville la Taiwan åpne en ambassade i landet. Kina anser ikke Taiwan som en suveren stat, men en del av eget landområde.

Dette er Xiaomi Mi 10T, som skal ha mulighet til å sensurere samtaler. Komplett stanser nå salget av den.

– Følger saken tett

Hovland i Komplett spesifiserer at de i første rekke stopper salget av Xiaomi Mi 10T 5G, som rapporten spesifikt har undersøkt, men ikke andre Xiaomi-mobiler.

Hun skriver videre at butikken nå vil følge saken tett:

– Vi har allerede bedt om en skriftlig redegjørelse fra leverandør, samtidig som at vi kontakter Datatilsynet for å søke råd hos norske myndigheter.

Elkjøp og Power stopper ikke salget

Forelagt den samme rapporten som Komplett, skriver kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly, at de følger situasjonen men ikke vil trekke noen produkter:

– Telefonen som det henvises til er en utgående modell, som finnes i et fåtall av våre butikker. Per nå stopper vi ikke salget av disse.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly.

Hun skriver videre at de ettersom det vises til en utenlandsk rapport om mulige databrudd, ønsker å undersøke dette nærmere og be om en avklaring med Datatilsynet.

Konkurrenten Power sa tidligere i dag til TV2 at de heller ikke har noen intensjon om å fjerne produkter fra Xiaomi, men at de vil fjerne den aktuelle Xiaomi-telefonen som er omtalt i rapporten dersom det blir klart at påstandene i den stemmer. Elektronikkjeden påpeker for øvrig også at telefonen er en utgående modell og at de derfor ikke vil ta inn flere av den.

– Sensurer ikke kommunikasjon

Vi oversendte en liste med åtte spørsmål til Xiaomis nordiske pressetalsmann, Mikael Åkerstrøm. Han svarte ikke på noen av våre spørsmål, men sendte oss en generell uttalelse fra Xiaomi sentralt:

«Xiaomi er et åpent, gjennomsiktig, børsnotert selskap som drives og administreres uavhengig. Xiaomis enheter sensurerer ikke kommunikasjon til eller fra brukerne. Xiaomi har aldri og vil aldri forhindre eller blokkere noen oppførsel fra våre smarttelefonbrukere, for eksempel søk, samtaler, Internett-bruk eller bruk av tredjeparts kommunikasjonstjenester.

Xiaomi respekterer og beskytter fullt ut de juridiske rettighetene til alle brukere. Xiaomi overholder EUs generelle databeskyttelsesforordning, GDPR.»

Du kan lese alle spørsmålene vi sendte til Xiaomi under:

Disse spørsmålene ville vi ha svar på fra Xiaomi Stemmer det at Xiaomis telefoner sensurerer, eller har muligheten til, å sensurere kommunikasjon som skjer ved hjelp av enhetene? Den Litauiske assisterende forsvarsministeren går så langt som å be alle i landet som har kjøpt en telefon fra Xiaomi om å kaste den. Hva tenker dere om den beskjeden fra en myndighetsperson? Hva synes dere, som representanter for Xiaomi i Norge og Norden, om at det er funnet spor av programvare på telefonene dere selger som er i stand til å sensurere fraser som "fri Tibet", "demokratibevegelse" og "lenge leve Taiwans uavhengighet"? Anerkjenner Xiaomi Taiwan som en selvstendig stat? Er Xiaomi med på å undertrykke menneskerettigheter i Kina? Rapporten som belyser sensurmekanismen gjør det klart at den ikke er aktivert for telefoner solgt utenfor Kina, men at den kan slås på når som helst. Det gjelder da angivelig også for telefoner solgt i Norge. Hva er deres kommentar til det? Kan norske Xiaomi-brukere ha god samvittighet når de bruker telefonene sine? Vil dere forsikre norske brukere om at de ikke vil bli sensurert eller overvåket nå eller i fremtiden? Mer +