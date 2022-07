Nå kan iPhone få helt ny låseskjerm

I dag kan du prøve iOS 16.

I dag kan alle som vil prøve ut nye iOS 16. Hvis du vet det ikke er problematisk at iPhonen din hikker av og til er det fort gjort å registrere seg og oppdatere.

I begynnelsen av juni viste Apple frem sine nyeste oppdateringer til iPhone, iPad og Mac. Det har tatt litt tid, men nå er det endelig fritt frem å prøve nyvinningene. Utviklere har kunnet teste de nye funksjonene en tid allerede, men nå slippes alle løs i det som er en åpen prøveperiode før nyhetene offisielt kommer til høsten.

Har du en iPhone som fortsatt får oppdateringer kan du dermed registrere deg for å laste ned allerede i dag.

En liten advarsel

Men pass på - dette er tidlig programvare, og den kan ha mangler som gjør at det du bruker telefonen til kan slutte å virke. Det anbefales ikke å bruke betaversjoner av programvare på ting du er helt avhengig av at virker.

Det er sjelden «store» problemer i disse prøveperiodene, og det mest typiske er småbugs som dårligere batteritid og litt hakkete menyanimasjoner.

Du kan registrere deg på beta.apple.com hvis du vil prøve. Så fort du har registrert Apple-brukeren får du mulighet til å laste ned en oppdateringsprofil til iPhonen din som gjør at neste gang den oppdaterer vil den velge programvare i beta.

Vær obs på at du ikke kan gjenopprette sikkerhetskopier du tar fra en senere iOS-versjon til en «eldre» utgave. Endringer du gjør, eller spillfremgang for eksempel, fra betaen til iOS 16 får du ikke med deg hvis du går tilbake til iOS 15.

Så til moroa - det du får dersom du oppdaterer:

Låseskjerm som på Apple Watch

iPhone får helt ny låseskjerm, som kanskje minner aller mest om de modulære klokkevisningene på Apple Watch, der du kan fininnstille hvordan dato og klokkeslett skal se ut.

Du kan bruke fargefilter og effekter på bakgrunnsbildet. Du kan velge din egen skrifttype for informasjonen. Det har også kommet til widgets og visning av ting som batteristatus for tilbehørene dine, og hvor langt du har kommet i aktivitetene dine.

Dette er både den mest iøynefallende nye funksjonen, og den «skumleste» med tanke på brukeropplevelse. For det er allerede apper som veldig gjerne vil ha tilgang på låseskjermen din med widgetene sine. Det har fått mange til å regne med at det kan bli enda et sted reklamen skal jage oss.

Optimalt sett bør imidlertid den nye hjemmeskjermene gi en mer personlig opplevelse.

Følg aktiviteter live

Slik kan låseskjermen se ut når bilen er på vei for å hente deg.

Igjen tilsynelatende med Apple Watch som inspirasjon kan du også velge aktive bakgrunner. For eksempel en bakgrunn som viser værvarsel.

Live Activities gir deg en widget med oversikt over ting som foregår akkurat nå, i stedet for hauger av pushvarslinger på låseskjermen.

Noen av funksjonene dette ble frontet med under lanseringen så ut til å være sportsbegivenheter. Og siden Apple har begrenset nærvær i rene nyhets- og sportsbegivenheter utenfor USA er det litt uvisst hvor mye av dette som vil finne veien hit.

Rediger iMessage-meldinger

iMessage blir bare mer og mer som andre lynmeldingstjenester. I iMessage på iOS 16 kan du redigere meldinger du alt har sendt, og du kan også angre meldinger som er sendt, slik du for eksempel kan i Facebook Messenger.

Tjenesten tar også vare på ting som er delt med deg via meldinger, i oversikten «Shared With You», der videoer og lenker du har fått fra venner blir liggende til du får tid til å se på dem.

Forbedret diktatfunksjon

Kan hende slipper du å taste like mye som før med iOS 16.

Apple har lenge hatt støtte for diktatfunksjoner der du snakker til telefonen for å skrive meldinger. Men det har vært litt knotete å redigere eller jobbe med teksten som blir lest inn.

Nå lar de tastaturet ligge fremme, slik at du kan redigere på teksten du «skriver» med stemmen underveis. Du kan velge innholdet med fingrene og lese det inn på nytt med stemmen. Dermed blir det langt mer smidig å jobbe med stemmen som utgangspunkt.

En ting vi er litt spente på er hvordan dette vil samarbeide med norske mobiler, der det fra før er himmelvid forskjell på engelsk og norsk, eller nordisk, tastatur.

... og en god del mer

Familiestyringen har blitt forbedret, men pass på; her kan funksjonene fort forutsette at alle er på samme iOS-versjon, og det er ikke sikkert barna bør ha en uferdig iOS-utgave på telefonene sine. Denne bør kanskje helst prøvekjøres til høsten.

På listen over andre nyheter finner vi også ting som forbedret Apple CarPlay og nye funksjoner i familiestyringen, for deg som har kontroll over app- og skjermforbruket til de yngste.

Vær obs på at noen av disse funksjonene som regel forutsetter at også mottakeren har oppdatert. Og atter andre krever at appen du bruker er oppdatert. Det vil altså bli en vekslende opplevelse, der du bare av og til vil se nyhetene der du forventer det.

Om ikke de nye iMessage-funksjonene virker, kan det hende at kompisen din ikke har oppdatert. Hvis ikke appen du bruker har en låseskjermswidget kan det hende den ikke er oppdatert for iOS 16 ennå.

Hvis du er skeptisk til en litt skranglete brukeropplevelse et par måneder er det greit å vite at oppdateringen uansett pleier å bli ferdig til et sted midtveis i september. Da vil alle iPhoner som fortsatt er støttet få tilbud om å laste den ned automatisk. Så om du ikke har hastverk får du fortsatt bruke de nye funksjonene til høsten.

