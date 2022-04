Intel Arc lansert: Nå skal selv syltynne PC-er få kraftig grafikk

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Når man snakker om grafikkort og grafikkytelse i datamaskiner er det gjerne bare to produsenter som blir nevnt: Nvidia og AMD. Men nå blir endelig Intel med i konkurransen.

Onsdag kveld norsk tid dro selskapet sløret av en rekke nye grafikkort, i første omgang kun til bærbare PC-er, som er klare for markedet allerede i dag.

Arc 3 i dag, Arc 5 og Arc 7 til sommeren

Der Nvidias grafikkort heter «GeForce» og AMDs heter «Radeon», har Intels fått navnet «Arc».

Intel Arc «A-Series» som nå ble vist frem er ment for bærbare PC-er, og kommer i tre ulike nivåer; Arc 3, Arc 5 og Arc 7.

Arc 3 er den svakeste varianten, og kommer igjen i to ulike modeller: A350M og A370M. Førstnevnte har seks såkalte «Xe»-kjerner. Disse kan sammenlignes med Nvidias «Cuda»-kjerner og AMDs «Stream»-prosessorer, og sier altså noe om beregningsevnen til kortet. Det får også med seg seks strålesporingsenheter. Sistnevnte brikke får på sin side åtte Xe-kjerner og åtte strålesporingkjerner.

De to Arc 3-grafikkortene er hovedsakelig ment for tynne, slanke bærbare PC-er, og trekker dermed også relativt lite strøm; henholdsvis bare 25W og 50W for A350M og A370M.

Det er bare Arc 3-modellene som er tilgjengelig fra dag én, mens de kraftigere Arc 5- og Arc 7-modellene skal komme til sommeren i dyrere og trolig noe mer voksne bærbare maskiner.

Hvor kraftige er de?

Når det slippes ny maskinvare er det åpenbare spørsmål hva slags ytelse man kan forvente. Intel er en ny aktør på grafikkortmarkedet, og har selv sagt at de ikke har planer om å slippe komponenter for «ultra-entusiastene».

I hvert fall ikke ennå.

Når de også åpner ballet med grafikkort i den aller laveste klassen, kan man kanskje heller ikke forvente den villeste ytelsen.

Under presentasjonen viste imidlertid Intel bare sammenligningsgrafer mot sin egen integrerte Iris Xe-grafikk, i årets Core i7–1280P-brikke. Ingenting ble sammenlignet med Nvidias eller AMDs bærbar-GPU-er, eller for eksempel Apples imponerende M1-brikke.

Intel kunne imidlertid stolt peke på at deres nye dedikerte grafikkbrikke er betydelig kraftigere enn dagens integrerte Xe-grafikk. Men det skulle kanskje bare mangle.

Hvor godt de vil yte i praksis, og sammenlignet med relevante konkurrenter, må vi vente og se så fort vi får inn noen maskiner med Arc 3-grafikk.

Dedikert grafikkort til stasjonær PC er også på vei

Slik ser det nye grafikkortet ut.

I tillegg til Arc 3, 5 og 7 for bærbare PC-er, jobber Intel også med dedikerte grafikkort til stasjonære PC-er. Intel fokuserte ikke på disse under gårsdagens presentasjon, men «teaset» et av dem som du kan se på bildet over.

Dette skal være en såkalt «limited edition» som skal slippes på markedet i sommer en gang. Vi kan se det har en HDMI-port og tre DisplayPorter og at det får to vifter. Tidligere lekkasjer tyder på at enkelte av Intels første grafikkort skal kunne konkurrere mot Nvidias RTX 3070 eller RTX 3070 Ti i ytelse.

Kortene vil støtte nye teknikker som strålesporing, «mesh shading» og «Variable Rate Shading», som øker ytelsen ved kun å anvende krevende skygge- og fargelegging der det er hensiktsmessig.

Kortene er kanskje ikke så interessante for de mest hardbarkede gamerne, men for «allmuen» er det uansett veldig gode nyheter med mer konkurranse i segmentet.

Det er ikke ventet at Intel kommer til å konkurrere i toppsjiktet – med tanke på ytelse – før deres tredjegenerasjons «Celestial»-kort kommer på markedet om omtrent et par år.

Både AMD og Nvidia er ventet å lansere en ny generasjon grafikkort mot slutten av året.

Ny oppskaleringsteknikk: Skal konkurrere mot Nvidias DLSS

I tillegg til ny maskinvare snakket Intel også om en ny oppskaleringsteknikk.

Navnet er XeSS – kort for Xe Super Sampling – og er et såkalt super sampling-system som bruker kunstig intelligens for å oppskalere spill til en høyere oppløsning. Slik gir de svakere maskiner mulighet til å kjøre spill med bedre bildeflyt og oppløsning enn ellers mulig, uten store negative konsekvenser for bildekvaliteten.

Nvidia har allerede god kontroll på dette med sin DLSS-teknikk, men Intel ser altså sitt snitt til å lage en egen variant. I likhet med hva som er tilfelle for DLSS må spill som vil dra nytte av XeSS utvikles med dette i tankene.

Allerede er det likevel klart at spill som Death Stranding, Hitman III, Shadow of the Tomb Raider og The Settelers vil støtte XeSS.

Teknologien vil slippes i sommer, så fram til da er det vanskelig å si hvordan kvaliteten er sammenlignet med nevnte DLSS.

Konkurrent AMD har på sin side to oppskaleringsteknologier kalt FidelityFX Super Resolution, som krever støtte fra spillene, og Radeon Super Resolution som fungerer i omtrent alle spill. Disse fungerer imidlertid på en annen måte enn Nvidias DLSS og Intels varslede XeSS.

Les også Intel bekrefter: – Ingen gravesperre for Arc

Les også Hva er Intels «Project Endgame»?