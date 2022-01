Peugeot jekker opp rekkevidden på e-208 og e-2008

Peugeot e-2008 får en oppgradering som øker rekkevidden med nesten åtte prosent. Også lillebror e-208 får samme behandling.

Små forbedringer i rekkevidden på elbiler underveis i levetiden er etter hvert blitt ganske vanlig, og nå er det Peugeot som melder om at både e-208 og e-2008 blir mer utholdende.

Opp mot 8 prosent bedring

Det skal dreie seg om en ny girutveksling som er bedre optimalisert for motorvei og langkjøring, ifølge Peugeot, i tillegg til en ny fuktighetsføler øverst i frontruten som gjør det lettere for varmepumpen å kontrollere resirkuleringen av luft i kupeen, som igjen skal spare strøm – både ved oppvarming og nedkjøling.

Sist får også både e-208 og e-2008 mulighet for nye dekk som skal rulle ekstra lett. Økningen i rekkevidde er fra 340 til 362 kilometer for e-208 og fra 320 til 345 kilometer for e-2008, henholdsvis 6,5 og 7,8 prosent. Begge deler er etter WLTP-standarden og begge med det samme batteriet på 50 kilowattimer.

Ved bykjøring og rundt null graders temperatur skal økningen imidlertid være på opp mot 40 kilometer, ifølge Peugeot.

– Både e-208 og e-2008 har vært en suksess i Norge. Vi har solgt over 8300 av fabrikkens totale produksjon på 90.000 biler. Det er ikke hverdagskost av Norge representerer opp mot 10 prosent av fabrikkens totale produksjonsvolum! Tilbakemeldingen fra kundene er svært gode og vi ser frem til å tilby enda mer rekkevidde på disse to modellene, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot Norge hos importør Bertel O. Steen.

Peugeot e-208.

Krever ny bil

I motsetning til enkelte andre bilprodusenter som har økt rekkevidde med forbedringer i bilens programvare og batteristyring, er altså Peugeots forbedringer rene maskinvare-oppgraderinger. Det er dermed kun nye biler som får nyte godt av dem. Det bekrefter også PR- og informasjonssjef Stian Gihle i Bertel O. Steen.

Tidligere har vi blant annet sett Polestar 2 og Volvo XC40 oppnå små forbedringer i rekkevidden ved hjelp av en oppdatering som kundene kunne laste ned. Tesla har med jevne mellomrom gjort endringer som har påvirket rekkevidden, Jaguar gjorde det i 2019 og også Ford økte rekkevidden med en programvareoppdatering nylig.

Den innebar imidlertid at den såkalte «bufferen» i batteriet ble forminsket, altså at en større del av batterikapasiteten ble tilgjengelig for sjåføren.

Peugeot e-208 og e-2008 med økt rekkevidde er på plass i Norge nå, melder Bertel O. Steen.

Les også Et aldri så lite elbilkupp? Vi kjørte Cupra Born