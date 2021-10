Ford øker rekkevidden med en programvareoppdatering

Både for eksisterende og nye biler.

Ford legger på et par kilowattimer i utnyttbar kapasitet på Mach-E - både for det lille og det store batteriet. Oppdateringen vil også komme eksisterende biler til gode.

Ford øker den utnyttbare batterikapasiteten på elbilen Mustang Mach-E, altså andelen av batteriet du faktisk kan bruke til kjøring.

Det største batteriet har frem til nå hatt en bruttokapasitet på 99 kilowattimer og en utnyttbar kapasitet på 88 kilowattimer. Sistnevnte økes nå til 91 kilowattimer.

Det minste batteriet har på sin side hatt en bruttokapasitet på 76 kilowattimer og en utnyttbar kapasitet på 68 kilowattimer. Det økes til 70 kilowattimer.

Estimerer tre prosent bedre rekkevidde

Det var Electrek som først meldte om saken, basert på en lekket bestillingsguide for 2022-modellene av bilen. Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Norge bekrefter nå overfor Tek.no at opplysningene er korrekte - og at de også vil bli gjeldende for eksisterende Mach-E.

– Økningen av netto batterikapasitet trer i kraft på biler som er produsert som modellår 2022 (produksjonsstart 29. november). Modellår 2021-biler vil også få denne oppgraderingen gjennom en Ford Power UP OTA-oppdatering. Vi vil komme tilbake med informasjon om timing for OTA-oppdateringen når dette foreligger, skriver hun i en e-post.

I første omgang vil ikke den offisielle WLTP-rekkevidden på bilen endres, opplyser Sønsteby.

– Likevel estimerer vi med at denne oppgraderingen kan øke den oppnådde rekkevidden med inntil tre prosent i praksis.

Sønsteby opplyser også at ladekurven vil forbedres ved at nivået hvor effekten «strupes» økes fra 80 til 90 prosent.

Mustang Mach-E.

400–610 kilometer

Dagens Mach-E har rekkevidder på henholdsvis 440 og 610 kilometer på de to versjonene med bakhjulstrekk og 400 og 540 kilometer på de to med firehjulstrekk. Toppversjonen Mach-E GT skilter på sin side med 500 kilometer.

Vi har spurt Sønsteby om hva som er bakgrunnen for endringen, men har foreløpig ikke hørt tilbake.

Oppdateringen er likevel en sjelden gladnyhet for Mach-E-eiere, som det foreløpig er drøyt 5000 av i Norge, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Nylig ble det nemlig klart at Ford må kalle tilbake tusenvis av Mach-E på grunn av at frontvinduet ikke sitter godt nok fast og i verste fall kan løsne under kjøring.

Tidligere i sommer skrev vi også om at Ford Mustang Mach-E-eiere havarerte i lange nedoverbakker, trolig på grunn av overivrig regenerering i bilen. Dette skal ha blitt rettet i en senere oppdatering.

Ikke uvanlig blant elbilprodusenter

Ford er for øvrig ikke den første produsenten som går ut og øker utnyttbar kapasitet på en elbil en tid etter lansering. Audi gjorde det eksempelvis på sin e-tron, der de først bare lot kundene bruke 83,8 kilowattimer av det 95 kilowattimer store batteriet. Der ble utnyttbar kapasitet økt til 86,5 kilowattimer, men kun for nye kunder, i motsetning til hos Ford.

Jaguar oppdaterte også sin i-Pace en tid etter lansering, en oppdatering som skulle gi inntil åtte prosent bedre rekkevidde.