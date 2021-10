Valve har sluppet demonteringsvideo for Steam Deck

«Ikke gjør dette.»

Spillselskapet Valve har en vane med å gå sine egne veier. Men at de før slippet av den håndholdte spillkonsollen/datamaskinen Steam Deck kommer med en video hvor de plukker et eksemplar fra hverandre, hadde vi likevel ikke forventet.

På den annen side er dette noe de vet mange setter pris på. Det kan være spennende å se hva som er under skallet på elektroniske enheter, og det er derfor det også finnes egne nettsider som har som forretningsmodell å kun plukke fra hverandre populære dingser.

Den drøyt fem minutter lange videoen kan ifølge Valve selv fungere som en instruksjon til hvordan noen med en Steam Deck selv kan åpne den og fikle med maskinvaren inni. Samtidig er den ment å være en advarsel, da systemet stort sett ikke er bygd med deler som uten videre lar seg byttes ut. Som betyr at du kan skade både maskinvaren og deg selv dersom du gjør det feil – altså igjen ifølge Valve.

For oss her på berget vil dette trolig ikke være noe stort problem uansett, ettersom PC-en/konsollen ikke umiddelbart vil være lett tilgjengelig. I første omgang skal den være å få i USA, Canada, Storbritannia og EU – så vi nordmenn får bare vente og se.

Men for den som for eksempel skulle ha en venn eller familie i aktuelle naboland burde det etter hvert ikke være noe problem å få tak i et eksemplar, og da vil videoen kunne være til god hjelp dersom du bestemmer deg for at det ikke holder å se på at andre åpner og fikler. Eller om du faktisk har et reelt behov.

Valve starter uansett med å fortelle om at det å faktisk åpne Steam Deck vil kunne føre til et litt mindre robust produkt, og vi får en standard advarsel mot statisk elektrisitet.

Som nevnt advares det videre mot å fritt bytte ut forskjellige deler, da mye av maskinvare visstnok er bygd spesielt for Steam Deck. Samtidig får vi vite at Valve også ønsker å tilby reservedeler – men om det blir direkte eller via tredjepart er vi usikre på. Enn så lenge er det snakk om at du i hvert fall skal kunne bytte styrespaker og SSD.

