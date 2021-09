Apple rydder opp i iPhone 13-feil bare dager etter lansering

Nye problemer med iPhone 13-serien er på vei til å bli oppdatert bort av Apple.

Som alltid når Apple oppdaterer produkter og programvare går det et par virtuelle vaser i gulvet. Denne gangen har for eksempel de nye Pro Motion-skjermene i iPhone 13 Pro budt på problemer, og det samme har den gamle «Lås opp med Apple Watch»-funksjonen.

Begge deler er det nå oppdateringer på vei for.

«Lås opp med Apple Watch» ble innført som et slags Covid-tiltak da ansiktsmasker satte FaceID ut av spill for millioner av brukere. I mange steder og situasjoner verden rundt brukes fortsatt maskene, og dermed har mange fått merke at iPhone 13 ikke nødvendigvis får til å låse opp med epleklokkas hjelp.

Oppdatering skal fikse Watch-problem

Pocketnow melder at Apple har oppdaget og anerkjent feilen. Det har de gjort på sine egne supportsider. Der forklarer de at du kan få feilmeldingen «Unable to Communicate with Apple Watch», eller noe tilsvarende «Kan ikke kommunisere med Apple Watch» på norsk.

For enkelte er det heller ikke mulig å skru på og sette opp løsningen akkurat nå.

I artikkelen lover Apple å fikse funksjonen i en kommende oppdatering. Foreløpig har ikke Apple andre tips til brukere med problemer enn å skru av funksjonen.

Fra venstre; iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 og iPhone 13 Mini.

Bedre støtte for raske skjermer

Pro Motion-navnet på raske Apple-skjermer er ikke nytt, men måten det fungerer på i iPhone 13 Pro er likevel annerledes enn i iPad Pro-modellene. Det har ført til at en del apper ikke virker helt som de skal, og at skjermen låses til gammeldags 60 hertz-oppdatering under bruk.

Også en del av Apples egne løsninger for animasjon av ting som foregår på skjermen er rammet av problemet.

Gsmarena melder at Apple nå har en oppdatering på vei for å fikse problemene, og at de dessuten har sluppet instruksjoner for hvordan apper kan oppdateres for å dra mest mulig nytte av de nye Pro Motion-skjermene.

