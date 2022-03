Hyundai skal lansere 17 nye elbiler innen 2030

Trapper opp elbilsatsingen kraftig.

Hyundais så langt nyeste elbil, Ioniq 5.

Elbilmarkedet fortsetter stadig å utvides, både i utvalg og volum – og nå vil Hyundai trappe opp begge disse faktorene kraftig i sitt eget sortiment.

Ifølge en pressemelding vil de lansere hele 17 nye elbiler innen 2030, og sikter seg inn på en markedsandel på syv prosent innen samme tidsperiode.

I dag har Hyundai tre elbilmodeller tilgjengelig, i form av Hyundai Kona Electric, Ioniq Electric og Ioniq 5. En utvidelse på 17 nye modeller er dermed en voldsom ekspansjon, selv om det gjenstår å se hvor mange av disse 17 modellene som bare er små variasjoner av én basismodell.

Seks av bilene blir luksusbiler

En av de elektriske luksusbilene fra Hyundai vi har i dag under Genesis-merkevaren.

Det vi kan si sikkert er at ikke alle vil bli solgt under Hyundai-merkevaren; 11 av bilene skal selges fra Hyundai selv, mens de seks resterende vil bli solgt som Genesis-biler.

Dette er sørkoreanernes premium-merke, som skal gi luksus og opplevelser på lik linje med mer kjente luksusprodusenter som eksempelvis BMW eller Mercedes. Bilene vil likevel bygge på samme platform som Hyundai bruker for sine «vanlige» biler.

Genesis-merkevaren vil for øvrig være fullstendig elektrifisert innen 2025, med åtte modeller tilgjengelig innen 2030 totalt. Dermed vil det ikke være en eneste rent fossil bil igjen blant disse luksusbilene. Elektrifisert innebærer imidlertid også ulike former for hybrider, så det er ikke nødvendigvis snakk om kun elbiler.

Investerer over 140 milliarder kroner

En av Hyundais nåværende elbiler, Kona Electric.

Det er ikke småpenger som skal til for å legge om en tradisjonell fossilbilprodusent til elektrisk bilprodusent, og Hyundai legger da også en god slump penger på bordet for å nå 2030-målet.

Hele 142 milliarder norske kroner (19,4 billioner koreanske won) er satt av til formålet. Dette inkluderer også penger til å sette opp nye fabrikker for å produsere bilene, som i 2030 ifølge Hyundai skal selges i opplag på nesten to millioner per år. Sammenlignet med budsjettene til en del andre elbilprodusenter er imidlertid ikke summen veldig høy; ifølge Engadget bruker Toyota eksempelvis over 620 milliarder kroner på sin satsing i samme tidsperiode.

Ikke alle modellene er så langt navngitt, men det skal være snakk om minst tre sedaner, seks SUV-er, én «ny type bil» og ett lettere kjøretøy for profesjonell bruk.

Blant de bekreftede bilene finner vi Ioniq 6, som skal komme allerede i år, og deretter Ioniq 7 i 2024.

