Straks slippes Samsungs 55-tommers superskjerm

Odyssey Ark er en ganske unik 4K-monitor.

Vegar Jansen

Av og til dukker det opp noe nytt og friskt på skjermfronten, og etter å ha sett Samsung først eksperimentere med ekstra brede skjermer, er det nå åpenbart større flater og krappere kurver som gjelder.

Dette kommer i hvert fall godt til syne i Samsung LS55BG970NMXUE – eller Odyssey Ark som den heldigvis også kalles. Dette er en monstermonitor som både stiller med 1000R-kurvatur og roteringsfunksjon.

Jo da, normalt sett er 55 tommer en passende størrelse og slett ikke noe monster – vel å merke dersom vi snakker om en TV. Men dette er altså en PC-skjerm du vanligvis vil sitte relativt nærme, og med 55 tommer å leke med i enten bredden eller høyden får du en rekke konfigureringsmuligheter.

Produktet ble for øvrig vist fram allerede på nyåret, men nå har den i tillegg dukket opp på Samsungs nettsider, som normalt sett betyr at den snart også vil være å få tak i.

Stor, men fleksibel

Selv om panelet i seg selv måler 121 x 68 centimeter, snakker vi fremdeles om en 4K-skjerm. Dette holder selvsagt prisen nede til en viss grad, og sørger dessuten for at skjermen er relativt kjapp med sine 165 Hz.

Men det betyr også at det ikke er meningen at du skal sitte klistret til skjermen. Samsung anbefaler i det minste en minimumsavstand på 80 centimeter – som trolig også er langt nok unna til at du unngår å få kink i nakken selv om du bruker den i høydeformat.

Det hjelper selvfølgelig at skjermen er såpass kraftig kurvet. 1000R betyr at skjermen ville hatt en radius på én meter dersom den gikk i en full sirkel. Her får vi med andre ord skikkelig «panoramautsikt» og muligheter for god innlevelse når vi kan bruke hele bredden.

Dersom vi i stedet trenger en større oversikt via flere skjermbilder, vil det være flott å kunne stable dette i høyden og/eller bredden, og med «Multi View» kan vi se opptil fire skjermer samtidig.

Merk dog at dette setter begrensninger på skjermens ytelse, og kun én ekstern input støttes av gangen.

Ark Dial er en kjekk sak.

Samsung Odyssey Ark kommer for øvrig med en egen solcelledrevet fjernkontroll med skrollehjul kalt Ark Dial. Denne skal gjøre det enkelt – eller i hvert fall enklere – å kjapt tilpasse skjermen for forskjellige spill eller applikasjoner.

Videre er det selvsagt ikke slik at du er nødt til å fylle hele skjermen – i praksis er det som en fleksibel «vegg» du kan bruke til å sette opp alt fra en 27-tommer til en 55-tommer. Dette avhengig av om du ønsker et bredde- til høydeforhold på 16:9 eller 21:9 eller 32:9.

Foruten dette kan skjermen også brukes som en helt vanlig smart-TV. Den har operativsystemet Tizen og støtter både apper og SmartThings.

Tipp topp billedkvalitet

Informativt skrytebilde.

Skal vi tro Samsung, er det ikke så mye å klage på når det gjelder selve bildet heller. Panelet er av den matte typen, men bak sitter det selskapet kaller «Quantum Mini-LED» som byr på opptil 600 nits under vanlig bruk eller HDR 2000 når det passer seg.

For spilling støttes HDR10+, og FreeSync Premium Pro lover en nokså stabil opplevelse av de datagenererte omgivelsene.

I tillegg kommer den innebygde lyden, som kommer fra fire høyttalerelementer – ett i hvert hjørne – og to sentrerte basselementer. Sammen med Dolby Atmos vi dette forhåpentligvis by på anstendige lydmessige opplevelser.

Av andre detaljer merker vi oss at skjermen ikke er utstyrt med en eneste DisplayPort, men fire HDMI 2.1-porter.

Og vekten på moroa er heller ikke noe å kimse av – hele sulamitten veier ifølge spesifikasjonene 41,5 kilogram, hvorav bare foten/stativet veier drøye 20 kg.

Odyssey Ark får sin offisielle lansering mandag den 15. august, får vi vite fra Samsung. Men noen pris har vi ikke fått vite riktig ennå.

Tek.no oppdaterer med en prislapp og kommer tilbake med en test så snart det lar seg gjøre.

