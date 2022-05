Nå er både pris og rekkevidde klare for ID. Buzz

Volkswagens ID. Buzz har fått norske priser. Her varebilversjonen ID. Buzz Cargo.

494.200 kroner inkludert frakt og levering i Oslo. Det blir prisen på Volkswagens nye «folkevognbuss» ID.Buzz, som er omtrent akkurat der spådommene lå da bilen ble lansert i mars.

Det er omtrent på nivå med startprisen på Peugeots e-Traveller og Opels rimelig identiske Zafira-E, som er to av relativt få aktuelle konkurrenter. Mercedes-Benz EQV, som likner, men er enda større, starter på sin side på rundt 761.000 kroner.

Kun én versjon

Personbilversjonen av ID. Buzz skal foreløpig kun selges i én versjon i Norge, kalt ID. Buzz Pro, med 77 kilowattimer batteri, 204 hestekrefter og bakhjulsdrift. Det er den samme drivlinja som sitter i Volkswagens ID.4, for eksempel. Versjoner med firehjulsdrift og syv seter er ventet i fremtiden, men foreløpig er det kun fem seter som gjelder.

Inkludert i prisen er den såkalte «Infotainmentpakke +», blant annet med trådløs mobillading, høyttalere foran og bak og stemmestyring. En førerassistentpakke (med blant annet ryggekamera, parkeringsassistent og adaptiv cruisekontroll) er inkludert, og det er også en komfortpakke med blant annet varme i ratt, varme i begge forsetene og totalt syv USB-porter spredt rundt i kabinen.

Du kan velge å legge til ekstra setepakker, en design- og lyspakke som blant annet inneholder de såkalte LED Matrix-lysene og eventuelt en «Easy Open»-pakke. Vil du ha elektriske skyvedører på begge sider må du opp på Easy Open+-pakken. Standardlakken er for øvrig den såkalte «Mono Silver Metallic».

ID. Buzz er en relansering av Volkswagens ikoniske folkevognbusser.

Drøye 450.000 for varebilversjonen

Varebilversjonen av ID. Buzz er også priset, og vil koste 452.700 kroner inkludert frakt og levering i Oslo. Denne kommer med to eller tre seter og har plass til inntil 3,9 kubikkmeter med last. Maksimal nyttelast er oppgitt til 630 kg, og her er ingen av pakkene fra personbilversjonen inkludert. Her er standard farge «Candy White».

Sammen med prisen offentliggjør også Volkswagen den endelige WLTP-rekkevidden på ID. Buzz, som ikke var klar ved lansering i mars. Personbilversjonen får en rekkevidde på 418 kilometer, mens varebilversjonen skviser ut fem kilometer til, altså 423.

Det betyr at rekkevidden er noe over de mest aktuelle konkurrentene: Mercedes-Benz EQV har for eksempel inntil 357 kilometer etter WLTP.

Cargo-versjonen har plass til to europaller ved siden av hverandre - eller dette oppsettet, som Volkswagen viste frem da bilen ble lansert.

1000 kg tilhenger

Med fem seter er også personbilversjonen ytterst romslig. Den har svært god plass til beina og over 1100 liter bagasjeplass med alle fem setene oppe. Slår du ned baksetene får du drøyt 2200 liter og over 2,2 meter lasteplass frem til forsetene.

Maksimal nyttelast er for øvrig på 584 kg, så om du har med deg fire personer som i snitt veier 75 kg pluss fører har du fortsatt drøye 200 kg til bagasje og annen last. ID. Buzz kan også trekke 1000 kg tilhenger og ha 100 kg på taket.

Lyst og luftig i ID. Buzz. Dette er naturligvis personbilversjonen.

Ladefarten er oppgitt til inntil 170 kilowatt, som er raskere enn de øvrige ID-modellene. Etter det vi skjønner skyldes det en annen leverandør av batteripakken, men ladetiden fra 5 til 80 prosent skal likevel være omtrent den samme - rundt en halvtime.

Bilene skal i produksjon før sommeren, med levering til norske kunder utpå høsten. Norske Volkswagen-forhandlere starter salget førstkommende mandag, altså 23. mai. Bestilling av Cargo-versjonen vil i starten kun være tilgjengelig for reservasjonsholdere.

