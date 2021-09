Windows 11 kommer 5. oktober

Får ny startmeny, Android-apper og bedre spillytelse

Anders Brattensborg Smedsrud 31 Aug 2021 18:10

Tirsdag kveld melder Microsoft at deres nye operativsystem, Windows 11, lanseres 5. oktober. Det er knappe fem uker unna.

Det var så sent som i slutten av juli at selskapet overraskende annonserte at den neste versjonen av Windows var på vei.

Windows 11 skal ta over for dagens Windows 10, og vil komme forhåndsinstallert på nyere datamaskiner fra oktober av. I tillegg skal maskiner som kjører Windows 10 i dag kunne oppgraders til Windows 11 gratis, så lenge de møter minimumskravene Microsoft har satt. Se dem lenger ned i saken.

Dette blir nytt i Windows 11

Blant nyhetene i Windows 11 finner vi blant annet:

Et nytt og moderne brukergrensesnitt som skal være renere og enklere å jobbe i, med avrundede hjørner, nye animasjoner, tilpassede temaer og større fokus på lys og mørk modus.

Den nye Utforskeren i Windows 11. Anders B. Smedsrud, Tek.no

En ny, renere, startmeny som er sentrert på skjermen og viser appene dine omtrent som appskuffen på android-telefoner, eller appbiblioteket på iPhone.

Windows 11 får ny startmeny som er sentrert på skjermen og dropper mapper. Anders B. Smedsrud, Tek.no

Få mer ut av arbeidsområdet med bedre organisering av vinduer. Vinduer kan «klistres» til kanten eller allerede definerte områder på skjermen for å raskt gi deg oversikt når du jobber i mange vinduer samtidig. Posisjonen til vinduer skal huskes av Windows mellom hver gang du kobler til eller fra eksterne skjermer.

Et nytt varslingssenter, der du kan velge dine egne «miniprogrammer», som værmelding, nyheter, aksjer, kart og kalender.

Windows 11 sitt nye varslingssenter med miniprogrammer. Anders B. Smedsrud, Tek.no

Teams, som er Microsofts chat- og videokonferanseløsning, blir tilgjengelig rett fra oppgavelinjen.

I tillegg får over 1000 gamle PC-spill automatisk støtte for HDR, som skal gi dem mer innlevelse på moderne skjermer. Windows 11 får også full støtte for DirectStorage, som kan gi signifikant kortere innlastingstider for mange spill.

Microsoft Store er bygget opp igjen fra bunnen, og skal blant annet tilby Android-apper på Windows 11. Fremover skal også flere typer programmer blir tilgjengelig fra butikken. Denne funksjonen blir ikke klar til lansering.

Windows 11 går automatisk i en egen berøringsmodus om du har en hybrid-maskin. I berøringsmodus justeres brukergrensesnittet slik at det blir lettere å bruker maskinen uten mus.

Vi kommer tilbake med en sniktitt på Windows 11 før lansering.

Du må kanskje vente lenge

Utrullingen av Windows 11 for maskiner som støtter oppgraderingen, starter allerede ved lansering, 5. oktober. Som med alle oppdateringer Microsoft leverer gjennom Windows Update, vil imidlertid ikke alle få tilbud om å laste ned fra samme dato. Utrullingen er en gradvis prosess som først er ventet å være ferdig i midten av 2022.

Windows 11 vil dukke opp i Windows Update når det er din tur til å oppgradere. Microsoft forteller at ingen skal tvinges til å installere det nye operativsystemet, og har tidligere lovet å støtte dagens Windows 10 til 2025.

Dette er kravene til maskinen din

Maskinvarekravene for Windows 11 er:

Prosessor: Minst to kjerner på 1 GHz eller raskere, 64-bit. TPM 2.0-støtte

Minne: 4 GB

Kompatibelt med DirectX12 eller senere med WDDM 2.0-driver.

Skjerm: Minst 9 tommer stor, 720P-oppløsning eller bedre.

System: UEFI, Secure Boot

Særlig kravet om at maskinen må ha en såkalt TPM 2.0-brikke er kontroversielt. En slik brikke ble nemlig vanlig først i forbindelse med at Intel lanserte sin 8. generasjon Core i-serie med prosessorer i slutten av 2017.

