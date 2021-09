HBO Max kommer til Norge i høst

HBO

Vilde M. Horvei 2 Sept 2021 08:36

HBO Max - arvtageren til strømmetjenesten HBO Nordic - nærmer seg lansering i Norden. Det kommer frem i et intervju gjort av Variety , hvor det blir sagt at Norden og Spania er de neste områdene som vil få tilgang til strømmetjenesten i løpet av høsten.

Oppdatert: I en e-post til Tek.no bekrefter HBO Nordic at HBO Max kommer til Norge, men vil ikke si noe om når:

– Datoer og all annen informasjon vil bli kunngjort veldig snart.

HBO Max har vært tilgjengelig i USA og Canada i et år allerede og tilbyr et stort omfang av filmer og serier.

Det har vært kjent siden desember i fjor at Europa var neste på listen , med en planlagt lansering andre halvår i 2021. Nå virker det imidlertid som resten av Europa vil måtte vente til 2022 for å få tilgang, mens vi i Norge altså får det allerede i høst.

Bedre kvalitet enn HBO Nordic

Mange, inkludert Tek, har lenge uttrykt sin misnøye over den dårlige kvaliteten på HBO Nordic strømmetjeneste:

Kommentar: Strømmekvaliteten til HBO er en skam

Guide: Derfor ser Game of Thrones så elendig ut

Samletest av strømmetjenester der Strim fremheves for å gi bedre kvalitet enn HBO selv

HBO Max skal komme med en vesentlig bedre kvalitet, men også med en dobling av innhold fra deres andre selskaper Warner Brothers, DC Comics, New Line Cinema, TNT og Cartoon Network. Nye apper og nettsider skal også høre med.

Filmer lanseres (nesten) samtidig på HBO Max og kino

I USA har alle Warner Bros’ filmer vært planlagt lansert samtidig på HBO Max og på kino for hele 2021. For noen få dager siden meldte derimot MUO at HBO har revurdert avgjørelsen og uttaler nå at de vil lansere noen av titlene sine samme dag som de vises på kino. For eksempel ble Suicide Squad tilgjengelig på strømmetjenesten samtidig som den kom på kino i USA, uten ekstra kostnad.

Fremover vil de gi kinoer 45 dagers eksklusivitet før filmene blir tilgjengelig på strømmetjenesten. Vi håper selvsagt at dette også vil gjelde for den nordiske versjonen av strømmetjenesten, men dette er ikke bekreftet.