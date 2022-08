Apple-ansatt hevder å ha blitt truet med oppsigelse over TikTok-video

Skjermbilde fra Paris Campbells TikTok-side

Nylig skal en Apple-ansatt ha blitt truet med å miste jobben i etterkant av en TikTok-video hun la ut om iPhone-sikkerhetstips. Hun skal angivelig ha brutt selskapets retningslinjer ved å identifisere seg som ansatt hos Apple, og ved å uttale seg om Apple-relaterte temaer.

Til The Verge uttaler den Apple-ansatte, Paris Cambell, at Apples håndtering er stikk i strid med hvordan selskapet ønsker å fremstille seg.

– Jeg synes Apples svar er direkte i kontrast til hvordan vi fremstiller oss selv som et selskap når det gjelder å fortelle folk om å tenke annerledes, innovere og komme opp med kreative løsninger, uttaler hun.

Responderte på en annen TikTok-brukers video

Det var forrige uke at Campbell postet en video som respons på en annen TikTok-brukers rop om hjelp etter å ha mistet iPhonen sin. TikTok-brukeren skal siden ha blitt kontaktet av dem som har stjålet telefonen hennes, som skal ha kommet med trusler om å kringkaste all hennes private informasjon, som de angivelig hadde tilgang på.

I sin video, oppfordret Campbell, som har arbeidet som maskinvareingeniør for Apple i seks år, den andre TikTok-brukeren til ikke å dele informasjon med tyvene:

– Telefonen din er faktisk ubrukelig for dem, og du er den eneste personen som kan redde dem, og jeg foreslår at du ikke gjør det, uttaler hun i videoen.

Hun medgir at hun ikke kan gi nøyaktige detaljer rundt hvorfor hun kjenner denne informasjonen, men sier likevel at «jeg de siste seks årene har vært sertifisert maskinvareingeniør for et bestemt selskap som liker å snakke om frukt».

I slutten av forrige uke skal Campbell ha blitt kontaktet av sin sjef, som truet med disiplinærtiltak, som også kunne resultere i oppsigelse, hvis hun ikke fjernet videoen. Hun skal ha etterspurt informasjon om hva som ville skje hvis videoen ikke ble fjernet, og skal da ha fått som svar at sjefen skulle komme tilbake til henne, hvilket han ikke har gjort.

Videoen, som gikk viralt og skal ha nådd fem millioner seere innen 24 timer ifølge The Verge, er fortsatt tilgjengelig på TikTok.

Apples retningslinjer begrenser

I et internt dokument, gjengitt av The Verge, beskriver angivelig Apple hvordan deres ansatte skal oppføre seg på sosiale medier:

– Vi vil at du skal være deg selv, men du bør også være respektfull i innlegg, tweets og annen nettkommunikasjon, heter det i dokumentet.

Dette blir også trukket frem av Campbell i en video hun publiserte for tre dager siden. I videoen henvender hun seg direkte til Apple, og sier samtidig at hun fortsatt venter på informasjon om hvorvidt hun blir oppsagt eller ei.

– Jeg har faktisk aldri identifisert meg selv som en Apple-ansatt før denne videoen, uttaler hun videre.

– Det morsomme er imidlertid at etter å ha gjennomgått retningslinjene for sosiale medier ... ingen steder står det at jeg ikke kan identifisere meg som en Apple-ansatt offentlig, bare at jeg ikke bør gjøre det på en måte som får selskapet til å se dårlig ut.

Apple har ikke kommet med en offisiell uttalelse angående Campbell og TikTok-videoen.