MacBook Air M2 ser ut til å ha et varmeproblem

Det er iFixits konklusjon etter å ha plukket fra hverandre maskinen.

Slik åpnes maskinen.

Fiksenettstedet iFixit plukker nesten uten unntak fra hverandre alle nye produkter fra Apple, og den siste duppedingsen som har fått gjennomgå er nye MacBook Air med M2-brikke.

Apple er som kjent ikke spesielt åpne om endringer på innsiden av maskinene sine, så når de åpnes kommer det ofte uventede endringer til syne. Ett eksempel er iPhone 12, der iFixit fant ut at de nye telefonene hadde et fysisk mindre batteri enn tidligere.

Så også i M2 MacBook Air: her er den største endringen fra tidligere maskiner at det tilsynelatende ikke er noen form for kjøleblokk. Altså er det ingen dedikert metalldel som kun er der for å lede varme bort fra prosessoren, slik forgjengeren hadde. Og det mener iFixit at kan være problematisk.

Videoen fra iFixit selv kan du se under:

Lar maskinen «gå varm»

Digitaltrends og andre nettsteder har meldt om at Apples nyeste maskiner har varmeproblemer, og vil begrense ytelsen sin nokså dramatisk for å ikke overopphete. Dette har også blitt påpekt av flere flittige testere på Twitter:

For MacBook Pro med M2-brikke er det ikke nødvendigvis mangelen på skikkelig viftekjøling som er hovedproblemet, men som iFixit fant ut i sin demontering er det hverken vifte eller kjøleblokk tilstede i denne maskinen.

Det eneste som kan minne om kjøling er en veldig tynn aluminiumsplate som dekker elektronikken i maskinen, og ifølge iFixit er det «usannsynlig» at denne vil ha noen kjølende effekt.

Derfor konkluderer fiksenettstedet enkelt og greit med at Apple tilsynelatende bare ønsker å la maskinen «gå varm», og løse problemet ved å begrense prosessorens klokkehastighet (og altså ytelse). Såkalt «throttling».

Generelt er dette noe produsenter forsøker å unngå, ettersom det vil føre til en verre brukeropplevelse om maskinen går varm over lengre tid.

Enkelte testere har greid å løse varmeproblemet ved å montere ekstra kjøleelementer inne i chassiset, men dette innebærer naturlig nok å skru fra hverandre maskinen og er nok ikke noe de fleste vil begi seg ut på.

Dette er det eneste som minner om kjøling i nye MacBook Air.

Generelt enklere å fikse enn tidligere generasjoner

Samtidig som iFixit klager litt over at det mangler kjøling, påpeker de også at Apples design går i riktig retning når det gjelder reparerbarhet. Maskinen krever kun fjerning av fire skruer for å åpnes, og de fleste delene på innsiden er modulære og enkle å fjerne ved hjelp av skruer eller limbånd som enkelt fjernes uten ekstra utstyr ved å dra i dem.

Maskinen er stadig helt umulig å oppgradere på noe vis, så du får den lagringen du betaler for ved kjøp. Dersom du ikke betaler for ekstra lagring lar Apple disse områdene rett og slett stå deleløse inne i maskinen, så om du er ekstremt god på lodding er det nok teknisk mulig – det er flere eksempler på folk som har gjort dette der ute. Men anbefalt er det neppe, ettersom det er ekstremt risikofylt.

Apple har også lovet å selge reservedeler til også denne maskinen, så om man trenger å fikse noe vil dette etterhvert bli tilgjengelig, ifølge iFixit. For øvrig melder også nettstedet om at pekeplaten er betydelig enklere å bytte enn tidligere, samt at det er hele fire høyttalere i maskinen. Disse er imidlertid også det kinkigste å fjerne i maskinen.

