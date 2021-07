Ford åpner for å bestille «verstingversjonen» av Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E GT er klar for bestilling - med en pris fra 635.000 kroner. Ford

Stein Jarle Olsen 12 Juli 2021 12:15

Ford Motor Norge slapp før helgen muligheten til å bestille den nye Mustang Mach-E GT, med en solid ytelsesboost fra de øvrige Mach-E-utgavene.

Med GT jekker nemlig Ford opp ytelsen til inntil 487 hestekrefter og 860 Nm moment - opp fra 337 hestekrefter og 565 Nm på det som tidligere var den heftigste Mach E-versjonen.

Boostmodus

Som på en del andre høyytelsesbiler får du imidlertid kun den absolutt maksimale ytelsen i korte perioder av gangen - 487 hestekrefter gjelder kun for en såkalt «boostmodus» i fem sekunder.

Det skal imidlertid kunne bringe deg til 100 kilometer i timen og langt forbi - 0–100 skal nemlig gå unna på 3,7 sekunder. Det er ned fra 5,1 sekunder på LR AWD-modellen. 3,7 sekunder er på samme nivå som kommende Tesla Model Y i Performance-versjon, mens en Polestar 2 eksempelvis bruker 4,7 sekunder på 0–100.

Ellers får du adaptive dempere, bremsesystem fra Brembo og en ny drivlinjekalibrering som fordeler mer av kraften til bakhjulene enn de øvrige Mach-E med firehjulstrekk. En fjerde kjøremodus introduseres også i GT, kalt «helt utemmet». Den er ifølge Ford utviklet for å «balansere bruken av krefter og dreiemoment for best mulig rundetider på bane».

Egen GT-merking hører selvfølgelig med. Ford

500 kilometer

GT-versjonen har selvfølgelig også det største batteriet Ford tilbyr, på 99 kilowattimer brutto og 88 kilowattimer utnyttbart. Med 500 kilometer rekkevidde etter WLTP taper du noe versus den vanlige versjonen med stort batteri og firehjulstrekk, som har en WLTP-rekkevidde på 540 kilometer. 500 kilometer er ørlite mer enn Tesla Model Y i Performance-versjon, som har en 480 kilometer etter WLTP. Tesla-modellen gjør det imidlertid med et mye mindre batteri.

Også for Mach-E GT er for øvrig maks hurtigladeeffekt på 150 kilowatt, som skal gi 10 til 80 prosent på rundt 45 minutter.

Egne sommerdekk fra Pirelli skal være spesielt tilpasset de ekstra kreftene i Mach-E GT. Bremsene er også ekstra store. Ford

Prisen starter på 635.000 kroner med stort sett alt av utstyr som standard. De eneste tilvalgene er lakkfarge og panoramatak, og de første volumene av bilen vil komme med panoramatak og en av tre farger (Grabber Blue, Cyber Orange og Dark Matter Grey). Denne vil koste 658.000 kroner.

Leveringene av Mustang Mach-E GT anslås å starte mot slutten av inneværende år eller i starten av 2022, ifølge Ford. Så langt i år er Mach-E Norges femte mest solgte bil, med rundt 2700 nyregistreringer, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.