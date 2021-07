Bremser ytelsen i populære apper

OnePlus bekrefter at de har en «svarteliste».

OnePlus 9 er blant telefonene som har blitt begrenset. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 8 Juli 2021 09:00

Det har vært en del ulike skandaler der telefonprodusenter har løftet ytelsen kunstig i ulike apper, men sjelden skandaler der de bremser ytelsen. Men ifølge GSMArena er det akkurat det OnePlus har gjort en stund i sine toppmodeller OnePlus 9 Pro og OnePlus 9 .

Det er heller ikke i forbindelse med ytelsestester at telefonen har blitt begrenset; det er når brukerne har åpnet populære apper som Chrome og Twitter at telefonene har løftet på gasspedalen.

Og akkurat som når man løftet på en gasspedal har målet med bremsingen vært å øke batteritiden, ved å finne en slags gyllen middelvei mellom ytelse og batteribesparelse.

Dette bekrefter OnePlus i en nylig uttalelse:

– Vår hovedprioritet har alltid vært å gi våre produkter en fantastisk brukeropplevelse, hovedsakelig basert på brukernes tilbakemeldinger. (...) Basert på dette har vårt utviklingsteam sett spesifikt på telefonenes oppførsel under bruk av noen av de mest populære appene, inkludert Chrome.

Lar ikke appene bruke den raskeste prosessorkjernen

Geekbench svartelistet OnePlus 9 og 9 Pro fra sin ytelsestest. Skjermdump

OnePlus legger videre til at de forsøker å «matche» appens prosessor-krav til den mest optimale strømforbruket, og at målet med det hele er å gi brukerne en mer smidig brukeropplevelse:

– Vi ønsker å gjøre brukeropplevelsen smidigere, samtidig som vi reduserer strømforbruket. Dette kan påvirke ytelsen i enkelte ytelsestester, men brukeropplevelsen på våre telefoner er alltid vårt fokus når det kommer til vanlige apper, sier OnePlus i uttalelsen.

Det merkelige med det OnePlus har gjort er ikke at de har forsøkt å balansere ytelse versus strømforbruk, men heller at de ikke var åpne om det. Måten de har begrenset det på er også noe uvanlig; de svartelister appene fra å bruke den kraftigste kjernen på prosessoren i telefonene. Dette er kjernen mange av disse appene vil bruke som standard, rett og slett fordi den gir mest «snappy» ytelse.

Dette førte til at telefonene i sin tur ble svartelistet fra ytelsestesten Geekbench , ettersom utviklerne mente OnePlus manipulerte ytelsen – men ikke i sin egen favør.

Det kan også være frustrerende for utviklere om appene deres er laget for å kjøre enkelte oppgaver på den raskeste kjernen, men ikke får lov. I det hele tatt er dette en rar problemstilling, og OnePlus kunne nok løst det med et brukervalg der man selv kunne velge hvilke apper som ble begrenset og hvilke som ikke ble det.

Også Apple har tidligere blitt «tatt på fersken» i å begrense ytelsen i apper på kunstig vis, noe de senere fikset ved å nettopp la brukerne velge dette selv. Apples forklaring på ytelsesbremsingen var at batteriene skulle få lengre levetid når de begynte å bli slitt, men mange tolket det dit hen at de gjorde eldre iPhoner tregere for å oppfordre til nykjøp.