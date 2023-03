Datoen er satt for Metas AR-briller

Kommer i 2027.

I forbindelse med en intern presentasjon natt til onsdag kunne Meta avsløre en rekke planer for de neste årene. Vi snakker nye VR-briller, smartbriller og ikke minst - og kanskje mest spennende - briller for utvidet virkelighet (AR).

Vi må likevel vente helt til 2027 på AR-brillene, men ifølge The Verge skal selskapets direktør ha såpass troen på disse brillene, at han mener de kommer til å bli like mye brukt som mobiltelefoner.

Informasjonen om lanseringene skal ha blitt delt med tusener av Metas ansatte i et internt møte med deres Reality Labs-avdeling, og skal ha blitt delt med,- og gjengitt av The Verge.

Meta selv har ikke kommentert saken offentlig.

AR-brillene er noen år unna

Metas aller første ordentlige AR-briller (må ikke forveksles med deres smartbriller i samarbeid med Ray-Ban), med kodenavnet Orion, skal ha vært arbeidet med i åtte år allerede. Dette er en brille som er tenkt å kunne projisere teknisk avanserte hologrammer ut i den virkelige verden.

Selv om den ikke er planlagt tilgjengelig for publikum før 2027, skal den bli tilgjengelig for ansatte å teste i 2024, hevder The Verge.

Tar opp kampen med Apple

Meta er selvsagt ikke alene om å løpe fort mot AR-målet, og verden har lenge ventet på Apples versjon av briller for utvidet virkelighet.

Ikke at det egentlig noensinne har blitt offentlig bekreftet, men hintene og ryktene har versert så lenge, at vi for lengst har tatt det for gitt at Apple kommer til å presentere brillene snart.

Ryktene sa opprinnelig at lanseringen ville bli i januar 2023, det skjedde ikke. Men Apple-ekspert Mark Gurman, hevdet i januar at prisen på gildet ville bli over 2000 dollar, eller over 17.500 kroner.

Hvor mye Metas AR-briller kommer til å koste er ikke oppgitt.

Flere VR-headset på vei

Metas flaggskip-VR-modell, Quest, skal også komme i en ny utgave og vil bli lansert senere i år. Quest 3 skal angivelig bli slankere enn sin forgjenger, minst dobbelt så kraftig, og koste hakket mer.

Selv om disse brillene i hovedsak skal gi brukeren mulighet for en utvidet virkelighet i form av innhold i brillen, skal det angivelig være viktig for selskapet at brillene også er gode på «blandet virkelighet». Da spesifikt at man enkelt skal kunne bevege seg rundt utenfor den «trygge sonen», og faktisk se omgivelsene sine godt. På denne måten, hevdes det at selskapet skal ha uttalt, vil brukere bli værende med brillene på over lenger tid.

Det fremstår uklart når andre generasjon av Meta Quest Pro kommer, men det kan drøye helt til 2024, ifølge The Verge. Da ryktes det også at enda en VR-modell, denne med kodenavn La Jolla, skal bli tilgjengelig.

– Vi ønsker å gi den høyere oppløsning for bruk på jobb, og virkelig «naile» arbeid, tekst og den slags, skal en av Metas VR-sjefer, Mark Rabkin ha uttalt om «La Jolla» under det interne møtet.

Rabkin skal også ha opplyst under det interne møtet at selskapet har solgt nesten 20 millioner VR-briller per dags dato.

Smartbriller og klokke

I 2021 lanserte Meta sin første smartbrille, og en ny utgave er planlagt allerede i år, skriver The Verge.

Mer spennende er det derimot at selskapet i 2025 angivelig skal lansere en en tredje generasjon som skal kunne vise innkommende tekstmeldinger, scanne QR-koder og oversette tekst i sanntid.

Brillene skal angivelig komme med et «nevralt grensesnitt», som gjør det mulig for brukeren å bruke håndbevegelser for å kontrollere brillen. På sikt vil man også kunne legge til virtuelle objekter, som et tastatur, for å gjøre opplevelsen enda bedre.

Meta skal også lansere en smartklokke i 2025, som skal kunne kontrollere smartbrillen.

