Nå er iPhone 15 i butikken

Bytte eller ikke, og hvilken skal du velge?

Er det på tide å bytte iTelefon? Og hvilken skal du velge? Vi forsøker å hjelpe deg. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 11:43 Lagre

Forhåndssalget er over, og de nye iPhone 15-modellene blir tilgjengelig på vanlig måte i butikk.

Men bør du løpe og kjøpe, og hvilken bør du i så fall ha?

For deg som allerede har en iPhone 13 eller iPhone 14 kan vi gjøre det enkelt; du har liten grunn til å løpe til butikken. Årets iPhoner er en del bedre rundt det hele, men de bygger videre på konseptet du alt har i lomma, og en iPhone 13 - uansett modell - har flere år igjen.

Men har du en iPhone 12 eller eldre er det noen grunner til å legge oppdateringen til akkurat denne høsten.

iPhoner har lang levetid

Har du en iPhone 12 er det etter hvert en del teknologier i iPhone 15 og 15 Pro som du ikke har i telefonen din. iPhone 12 er også blitt tre år gammel, som nærmer seg snittet for utskifting av telefoner i Norge. Men typisk har en iPhone inntil 6–7 års levetid, så det er ingen automatikk i at en 12-er må byttes akkurat nå.

For deg som krever mye av kameraet kan det likevel være interessant å se på den store forskjellen i teknologi og dermed også bildekvalitet en iPhone 15 kan levere mot en iPhone 12.

iPhone 12: Den «yngste» som bør vurderes

iPhone 12 har fortsatt flere års tjeneste igjen, men for noen begynner det å bli på tide å tenke på et bytte. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

På de tre årene som har gått har det kommet til større kamerasensorer i alle iPhonene, samtlige har fått fire ganger høyere oppløsning og i tillegg er det kommet en ny stabiliseringsløsning som kalles «Sensor Shift» inn i telefonene.

I sum utgjør dette en stor kvalitetsoppgradering. Økt ytelse og programvare har dessuten gjort at ekstrem bildestabilisering har blitt mulig for video og «permanent på» portrettmodus, slik at du kan velge i etterkant om du vil ha ufokusert bakgrunn eller ikke.

Bruker du kameraet veldig mye, og tidvis irriterer deg over resultatene med iPhone 12, er det grunn til å sniffe på Apples nyeste modeller.

Men - viktig å få med; i helt vanlig, ukomplisert dagslys tar også en iPhone 12 svært gode bilder. Anbefalingen gjelder deg som tar mange bilder, og stadig vekk opplever at situasjonen gjør iPhone 12 utilstrekkelig.

Flere byttegrunner for eldre mobiler

Går du tilbake forbi iPhone 12 begynner grunnene til å vurdere en oppgradering å bli flere. Den saftige ytelsen i iPhoner begynte generelt rundt iPhone 11-merket, og fortsatt er de gamle ytelsesskårene til iPhone 11 bedre enn eller på linje med telefoner du betaler tre til fem tusenlapper for i dag.

Men iPhone 11 ble for eksempel solgt med 64 gigabyte lagring. Og var ikke det lite i 2019, så er det iallfall det i 2023.

Den vanlige iPhone 11-modellen var også den siste som ble solgt med LCD-skjerm. I dag har samtlige modeller i i-universet OLED-skjerm, og selv sammenliknet med den gang påkostede iPhone 11 Pro har lysstyrken økt masse - fra 1200 nits til 2000 nits i dagens mobilskjermer.

Bytt iPhone 11 hvis ...

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Hvis det blir for trangt i lagringsplassen, eller du sliter med å se mobilskjermen i sola på iPhone 11-en din, er det ikke så dumt å se etter en iPhone 15-variant nå. Du vil og få det samme kraftige kameradyttet som allerede er nevnt.

Det skal likevel nevnes også her at iPhone 11 var modellen som først fikk nattmodus hos Apple, så den tar ofte helt ok bilder i dårlig lys. Og oppdateringer vil den fortsatt ha et par år til. Så har du armslag nok i lagringsplassen og ellers et uproblematisk mobilhold kan du fortsatt klare deg lenge med iPhone 11.

Har du eldre iPhoner begynner forbedringene til dagens generasjon iPhone å bli svært mange. Med økt ytelse, økt bildekvalitet og mange flere funksjoner. For deg som føler du har ventet i det lengste kan 2023 være riktig teknologiår å hoppe av gjerdet i - så lenge det også er riktig økonomiår.

Husk forøvrig at det typisk er et godt annenhåndsmarked for iPhoner - også for ganske gamle telefoner. Det kan regnes med inn i kjøpsprisen for en ny hvis du har en fra før, og du kan også anta at en iPhone generelt vil holde pris bedre enn Android-mobiler flest til du en gang ønsker å bytte igjen. For ordens skyld er Finn.no heleid av Schibsted, som også eier VG og Tek.no.

Så hvilken bør du kjøpe?

Har du en av telefonene vi vurderer som gammel nok til å bytte ut har du fire iPhoner å velge i i dag.

Vi går gjennom dem med pris og kortversjon av egenskaper. Vi lenker også til testene. Vi har imidlertid testet de to størrelsene hver av «vanlig» og «Pro» sammen, så det er kun én test per nivå:

iPhone 15: God nok for de fleste

iPhone 15 til venstre, iPhone 15 Plus til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

iPhone 15: Årets grunnleggende iPhone har kraftig oppgradert kamera, USB-C-tilkobling for lading og data, avrundet ramme som gir god ergonomi og særdeles lyssterk skjerm med 2000 nits lysstyrke. Den dynamiske øyen øverst på skjermen maskerer FaceID-sensorer og selfiekamera i praktiske varslingsfunksjoner. iPhone 15 gir automatisk portrettmodus og Action mode for ekstremt stabil actionvideo. Du får ikke rask 120 hertz-skjerm - det er av betydning for øyebehag over tid, og for oppfattet ytelse - «raskhet» i menyer, skrolling og videopanorering. Dette er også den minste skjermen og «enkleste» telefonen i årets epleunivers. Men det er en stor oppdatering for deg som har 12 eller eldre, og prislappen starter på 12.000 kroner.

iPhone 15 Plus: Større + lenger batteritid

Plus-modellen er stor - her ved siden av en Galaxy S23 Ultra til venstre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

iPhone 15 Plus: Her får du alt det en iPhone 15 gir deg, men du får større skjerm (6,7 opp fra 6,1 tommer) og du får større batteri. Ulempen er naturligvis høyere pris og større fysisk størrelse - for små hender er 15 Plus en tohåndstelefon. Prisen starter på 13.500 for utgaven med 128 gigabyte.

iPhone 15 Pro: Fullspekket og påkostet

iPhone 15 Pro til venstre, iPhone 15 Pro Max til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

iPhone 15 Pro: Årets Pro-modell gir deg USB-C-kontakten, men med langt flere funksjoner og høyere hastighet. Nyttig for deg som bruker den aktivt til fotografi. Den 120-hertz ProMotion-skjermen er behagelig og lynrask. Rammen er i titan og tåler «alt». Du får et dedikert zoomkamera som tar deg 3x nærmere enn hovedkameraet med optikk - der vanlig iPhone må gjøre det med en «crop»/digital zoom.

Du får også en prosessor med høyere ytelse, og for deg som er interessert i smarthus har den maskinvaren til å støtte den såkalte Thread-standarden etter hvert - programvare er ennå ikke på plass. Prisen starter på 15.000 kroner for 128 GB-versjonen.

iPhone 15 Pro Max: Hvis kun det beste er godt nok

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

iPhone 15 Pro Max: Her får du igjen alt det samme som en vanlig iPhone 15 Pro gir deg, men Pro Max starter på 256 gigabyte lagring - noe som gir et ganske stort hopp opp i pris. Utover det får du større skjerm (6,7 tommer, opp fra 6,1) og et større batteri. 3x zoom-kameraet byttes ut med et zoom-kamera som tar deg 5x nærmere optisk.

I våre tester ble ikke alltid bildekvaliteten så mye bedre her enn med 3x eller digital zoom på hovedkameraet, så vi gir ingen entydig anbefaling om å oppgradere til Pro Max om du vil nærmere. Prisen for moroa starter på hele 18.000 kroner for 256 GB-versjonen.

