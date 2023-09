Snart kan du sende bilder til ChatGPT, og få hjelp direkte

Promobilde av ChatGPT, som illustrerer at du kan spørre AI-en direkte om hva du har tatt bilde av. Kamera OpenAI

OpenAI ruller ut store oppdateringer til AI-verktøyet ChatGPT. Disse innebærer at den snart vil kunne analysere og kommentere bilder, og vil etterhvert kunne føre hele verbale samtaler.

Det var mandag denne uken at OpenAI kunngjorde oppdateringene for språkmodellene GPT-3.5 og GPT-4. Foruten bildeanalysen, som også vil gjøre den i stand til å reagere på innholdet i bildene i form av en tekstsamtale, innføres også en talesyntesefunksjon. Det er denne talesyntesen, som når den kobles sammen med talegjenkjenningsfunksjoner, vil kunne gjøre det mulig å føre fullverdige, verbale samtaler med ChatGPT, ifølge OpenAI.

Be om hjelp til å fikse den ødelagte grillen

Ifølge OpenAI vil den nye bildefunksjonen la deg laste opp bilder, som du kan bruke som utgangspunkt for en samtale. Eksempelvis trekker selskapet frem muligheten for å kunne finne ut hva man skal lage til middag, til å finne ut hvorfor grillen ikke fungerer.

Man skal også kunne merke utvalgte deler av bildet, som man ønsker at ChatGPT skal fokusere samtalen rundt.

I en promoteringsvideo viser OpenAI hvordan man kan laste opp et bilde av en sykkel, be om hjelp til hvordan senke setet. ChatGPT forteller først hva vedkommende må gjøre, og ber om bilder av verktøyskassen slik at han kan bidra videre. Brukeren laster opp bilder av brukermanual, samt verktøyskasse, hvorav ChatGPT mer presist kan guide brukeren gjennom setejusteringen.

Hvorvidt dette vil foregå nøyaktig så smertefritt vet vi ikke, da Tek-redaksjonen har til gjengjeld å teste det selv, men promo-videoen kan du se i lenken under.

Utrulling av funksjoner er allerede startet

Nøyaktig når de ulike funksjonene vil være tilgjengelig for alle er usikkert, ettersom OpenAI hevder de ønsker å gjøre oppdateringene tilgjengelig «gradvis». Slik at de kan forbedre dem fortløpende.

De første som får tilgang er Plus- og Enterprise-abonnenter, som vil få tilgang i løpet av de neste par ukene. Hvorav talesyntesefunksjonene kun vil komme til iOS og Android.

Mer om ChatGPTAIGPT-4maskinlæringOpenAI