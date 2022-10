Twitch skal ta betalt for «premium» kommentarer

Illustrasjonsbilde

Niklas Plikk

Den populære strømmetjenesten Twitch har begynt å teste ut en ny funksjon som lar brukere betale for at chat-meldingene deres skal fremheves.

Tjenesten heter «Elevated Chat» og for en pris mellom fem og 100 dollar - cirka 55 og 1100 kroner - skal man kunne «løfte frem» kommentaren sin mellom 30 sekunder og to og et halvt minutt. Det testes ut ulike steder man kan få hevet kommentaren for å gjøre den mer synlig for andre seere - enten ved å havne øverst i kommentarfeltet eller i bunnen av selve videobildet.

Det kommer ikke helt tydelig frem om de ulike plasseringene har ulike priser, men desto mer man betaler, jo lenger får man ha kommentaren sin fremhevet.

Kan fortsatt utestenges for upassende meldinger

Det vil også være mulig for flere mennesker å fremheve kommentarene sine samtidig, men det er snakk om et ganske enkelt «første mann til mølla»-prinsipp, og meldingene vil fortsatt kunne modereres (og fjernes) av moderatorer.

Skulle en melding bli fjernet av en moderator, selv om den er fremhevet, vil man heller ikke få noen av pengene tilbake. Og man kan fortsatt bli utstengt eller få en «timeout» hvis moderatorene mener meldingen bryter mot regelverket, eller er upassende.

Det er heller ikke mulig å fremheve andres meldinger.

Elevated Chat er bare én av mange måter Twitch har funnet måter å ta betalt for ulike funksjoner og tjenester. I tillegg til de vanlige abonnementsløsningene er det allerede en rekke måter du kan kjøpe og låse opp flere muligheter i chatten, samt belønninger og virtuell valuta du kan bruke på tjenesten.

Twitch har for øvrig sagt at de skal dele på inntektene fra den nye betalingsfunksjonen med videoskaperne. 70 prosent av inntektene skal gå til strømmeren «etter skatter og avgifter». Vanligvis tar selskapet 50 prosent av inntektene fra abonnement.