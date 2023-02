Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

I dag kan du spille «GoldenEye» igjen

Klart for gjensyn med Xbox og Switch.

GoldenEye på Nintendo Switch. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det var i fjor høst Microsoft og Nintendo fortalte at nye utgaver av det legendariske Nintendo 64-spillet «GoldenEye 007» var på vei til deres moderne Xbox Series S/X- og Switch-konsoller.

I dag, fredag, slippes spillet til begge konsollene.

Xbox-eiere kan plugge det opp via Game Pass, mens Switch-folket kan spillet det via Online Expansion Pack-tjenesten til Nintendo. Begge er abonnementstjenester. Om du allerede eier en digital utgave av Rare Replay på Xbox vil du få spillet gratis.

Xbox og Switch får to vidt forskjellige versjoner av spillet. Begge har fått overhalt styring for å utnytte at dagens konsoller har to analogstikker. Det bør forenkle siktingen og bevegelse betydelig fra originalen, som var en pest og en plage å kontrollere. Men, der stopper også likhetene.

Xbox får ny grafikk, mens Switch får nettspilling

Versjonen som slippes på Xbox får støtte for widescreen-format, ny grafikk med 4K-oppløsning og høyere bildeflyt, samt «achievements». Inntil fire spillere kan spille mot hverandre på samme konsoll, så dette kan være en fin anledning til å samle den gamle vennegjengen for 90-tallsinspirert sofa-gaming igjen.

Du kan se en trailer for Xbox-versjonen under:

Switch-eiere må ta til takke med den originale grafikken fra 90-tallet og Nintendo 64-tiden, men får på sin side støtte for nettspilling, noe Xbox-eiere ikke får.

Du kan se en trailer for Switch-versjonen under:

Mange som var unge på slutten av 90-tallet har gode minner fra spillet som først ble sluppet i 1997.

En ny versjon av GoldenEye har stått på manges ønskeliste i mange år, men har vært vrien å få til fordi rettighetene til spillet har vært spredt på en haug av selskaper, som Nintendo, Rare, Activision og MGM Studios.

Med tanke på at det er vanskelig å få koblet en Nintendo 64 opp til en moderne TV, med andre tilkoblingsporter, er nok dette første mulighet mange har til et gjensyn med spillet på nesten 25 år.

Den som har nostalgibrillene godt festet husker trolig spillet som svært realistisk og nervepirrende. Dersom du nylig har gått tilbake for å mimre, være seg via en gammel konsoll og TV, eller en emulator, har du nok likevel fått en liten «realitycheck». Originalen var notorisk vanskelig å styre, og hadde grafikk og realisme dagens unge neppe ville la seg imponere eller skremme av.

Slik så esken til det originale GoldenEye 007 ut. Kamera Rare