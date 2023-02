Netflix vil gjøre kontodeling masete og irriterende

Men noen hard sperre ser det ikke ut til å bli.

Som de fleste nå bør ha fått med seg har videostrømmetjenesten Netflix sett seg lei av at folk deler abonnementet sitt med venner, slekt og naboer. Målet er å få brorparten av «gratispassasjerene» til å skaffe sine egne abonnement.

Enn så lenge har vi ikke visst så mye om hvilke grep Netflix vil ta for å luke ut hvilke brukere som tilhører husstanden og ikke. For det er viktig at tjenesten fremdeles skal kunne brukes på reise og i ferier.

Men ifølge en ny hjelpetekst/FAQ funnet av GHacks ser det ut til at verifisering via kode blir den primære måten å begrense kontodelingen på her i Norge og andre sammenlignbare land.

Enheter og IP-adresser må godkjennes

Dette fungerer slik at Netflix normalt sett vil bruke IP-adresser, enhetsidentifikasjon og kontoaktivitet for å bestemme hva som skal defineres som abonnementets «husholdning». Dersom man begynner å strømme til en ny dings eller over litt tid bruker en annen IP-adresse, kan Netflix be om at bruken verifiseres for denne enheten.

I disse tilfellene vil Netflix sende en lenke via e-post eller SMS til abonnementets eier. Denne lenken åpner en side med en firesifret kode som må tastes inn på den nye eller «mistenkelige» enheten for at videre bruk skal godkjennes. I tillegg er koden gyldig i kun 15 minutter.

Netflix opplyser også om at det kan være aktuelt å be om be om periodisk verifisering av de forskjellige enhetene som brukes i et abonnement.

Ikke perfekt, men...

At eieren av Netflix-kontoen må godkjenne nye enheter og IP-adresser betyr på ingen måte at det blir umulig å dele kontoen med andre mennesker. Men vedkommende åpner i så fall opp for periodisk «mas» fra andre om å få tilsendt PIN-koder for bruk – noe som kan skje til alle døgnets tider.

Det vil jo gjøre noe med trivselen og delingsgleden dersom seriegale onkel Kåre begynner å ringe midt på natten fordi «Netflix må ha kode igjen».

Dette er altså ingen hard sperre mot kontodeling, men en litt mykere metode der målet er å gjøre det hele såpass ubeleilig eller irriterende at man prøver å unngå det.

Metoden løser også eventuelle problemer med bruk av Netflix på diverse hytter eller i ferier – ja, du kan bli nødt til å taste inn en kode i løpet av perioden, men ellers bør det ikke by på noen spesielle hindre.

Det kan riktignok være at Netflix vil bruke dette sammen med andre tiltak mot kontodeling. Vi har hørt med selskapets norske representanter, men de har ingen annen informasjon å bidra med i skrivende stund.

