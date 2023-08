Google tester «AI-coach» som kan gi deg livsråd

Google arbeider for tiden med å utvide AI-tjenestene sine. Kamera STEPHEN LAM / Reuters

Google tester for tiden AI-basert digital livsstilsveileder, ifølge New York Times.

Assistenten skal ifølge nettstedets dokumentasjon utvikles til å gjennomføre minst 21 forskjellige typer profesjonelle og personlige oppgaver. Dette inkluderer blant annet opplæring, idéer, livsråd og planlegging av for eksempel treningsprogram, budsjett og måltidsplaner.

AI-eksperter advarer mot farene

For kun en drøy måned siden ble Googles egen chatbot, Bard, lansert i Norge, to måneder etter den først ble tilgjengelig for brukere i over 180 land.

Rett før Bard-lanseringen, slo selskapet sammen DeepMind, en AI-forskningslab, og Brain, et AI-team. Det skal være den sammenslåtte gruppen som arbeider med å utvikle AI-assistenten.

Googles AI-eksperter har tidligere advart mot farene som kommer med AI-chatboter, blant annet risikoen for at mennesker blir for knyttet til dem. I tillegg sa de at brukere som tok livsråd fra en kunstig intelligens, kunne oppleve «redusert helse og velvære» og «tapt livsmot». Da Bard ble lansert, advarte Google mot at man ikke burde ta imot helsemessige, økonomiske eller rettslige råd.

Til tross for dette velger selskapet å arbeide med utviklingen av en generativ AI som potensielt må håndtere sensitiv informasjon fra brukerne.

Da Google lanserte Bard hadde de allerede en svært sterk konkurrent. OpenAIs chatbot, ChatGPT, ble lansert året før Bard. Kappløpet mellom AI-konkurrentene kan være en av grunnene til at Google ser bort i fra risikoene ved å utvikle en AI-livsstilsveileder, spekulerer New York Times.

Googles chatbot, Bard, ble lansert i 180 land i mai, men ikke før juli i Norge. Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Svarer på intime og vanskelige spørsmål

Et team på over hundre eksperter jobber ifølge nettstedets kilder med å teste den nye livsstilsveilederen.

Ifølge kildene skal assistenten blant annet ha blitt testet til å svare på intime spørsmål om vanskelige situasjoner i brukerens liv. Et eksempel på et slikt spørsmål var som følger:

«Jeg har en veldig nær venn som skal gifte seg i vinter. Hun var romkameraten min på høyskolen, og en brudepike i mitt bryllup. Jeg ønsker sterkt å gå i bryllupet hennes for å feire henne, men etter flere måneder med jobbsøking har jeg fremdeles ikke fått en jobb. Hun skal feire bryllupet i utlandet, og jeg har ikke råd til fly eller hotell nå. Hvordan forteller jeg henne at jeg ikke kan komme?»

På et slikt spørsmål skal assistenten kunne gi forslag eller råd til hva brukeren kan gjøre. Eller skal opplæringsfunksjonen kunne lære brukere en ny egenskap, og planleggingsfunksjonen kan for eksempel lage en trenings- eller måltidsplan.

En talsperson for Google DeepMind kom med følgende uttalelse til NYT:

– Vi har lenge arbeidet med flere partnere for å evaluere forskningen og produktene våre på tvers av Google, som er et kritisk steg i å bygge en trygg og hjelpsom teknologi. Til enhver tid er det mange slike evalueringer pågående. Isolerte utdrag av evalueringsdata er ikke representativt for produktveikartet vårt.

Oppdatert 17. august 2023, 10:37