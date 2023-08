Gaming Nyhet RX 7700 XT og RX 7800 XT

Endelig er AMDs utfordrerkort her

Nå blir det krig om kundene i mellomklassen.

AMDs nye RX 7800 XT. Kamera AMD

Under et arrangement på Gamescom-messen annonserte AMD to nye grafikkort i Radeon RX 7000-serien: RX 7700 XT og RX 7800 XT. Begge tilhørende mellomklassen, der de fleste av oss i Norge velger å putte pengene våre.

RX 7700 XT blir en konkurrent til Nvidias RTX 4060 Ti, mens RX 7800 XT vil konkurrere mot Nvidias RTX 4070.

Begge kortene blir tilgjengelig 6. september. RX 7700 XT skal koste fra 450 dollar, mens RX 7800 XT koster fra 500 dollar.

Snart klare med egen bildegenerering

AMD har hatt lite å vise til mot Nvidias oppskaleringteknikk DLSS 3 og «Frame Generation», eller AI-assisterte bildegenerering.

Nå lover imidlertid AMD har deres egen FSR 3-teknologi nærmer seg med stormskritt. Den største nyheten er at denne får noe de kaller «Fluent Motion Frames». Det er i praksis det samme som Nvidias Frame Generation.

Det gjenstår å se hvor godt teknikkene faktisk fungerer i spill, men mye tyder på at AMD akkurat ble en langt skarpere konkurrent å ha for Nvidia.

Blir åpent for «alle» grafikkort, spill og konsoller

Dessuten slapp AMD en aldri så liten bombe under presentasjonen, selv om det kanskje ikke var helt utypisk for selskapet heller:

I motsetning til DLSS og Frame Generation, skal AMDs FSR 3 med bildegenerering fungere med så godt som alle PC-spill. Ikke bare de oppskaleringsteknikkene har trent spesielt på, selv om disse tilfellene nok kan forventes å gi noen fordeler.

Som ikke det var nok låses ikke noen av de nye teknikkene ned til den siste grafikkortgenerasjonen. Faktisk fungerer FSR 3 og «FMF» med alle grafikkort som klarer å utnytte teknologien på et eller annet vis. AMD nevnte både den forrige RX 6000-serien, men også konkurrentens grafikkort her.

Ja, og Xbox-konsollene, da. Med oppskalering og bildegenerering kan konsolleiere se frem til mye høyere bildeflyt, og bedre grafikk, i spill. Det er litt uklart hva som skjer med Playstation foreløpig, ettersom den ikke ble nevnt spesifikt. Det kan imidlertid skyldes at det var mye fokus på det Xbox-eksklusive Starfield under avdukingen.

AMD skaffer seg utvilsomt mye goodwill fra Radeon- og Xbox-eiere, samt utviklere, med disse grepene.

FRS 3 blir tilgjengelig i de første spillene, Forspoken og Immortals of Averum, innen noen uker. Flere kjente studioer har lovert å inkludere «native» støtte. I tillegg støttes teknikken av den mye brukte Unreal Engine.

Skal danke ut Nvidias kort i flere spill

Med henholdsvis 12 GB og 16 GB videominne vil AMDs nye duo ha mer minne enn motstanderne fra Nvidia.

Nøyaktig hvor kraftige kortene er, og hvor høy bildeflyt de kan gi deg, skal vi komme tilbake til i en test.

AMD hevder imidlertid at RX 7800 XT leverer 60+ FPS ved 1440p-oppløsning med maks grafikkdetaljer, og at det danker ut Nvidias RTX 4070 i mange spill. I snitt skal det være 3,5 prosent raskere. Sistnevnte kort koster fra 7800 kroner, mens prisen for RX 7800 XT er ukjent.

RX 7700 XT skal på sin side også levere 60+ FPS ved samme oppløsning og grafikkdetaljer, og være i snitt 12 prosent raskere enn Nvidias RTX 4060 Ti 16GB.

Et RTX 4060 Ti med 8GB minne koster fra rundt 5200 kroner, mens det med 16 GB minne koster fra 6600 kroner.

Begge AMD-kortene har støtte for den nye DisplayPort 2.1 standarden som Nvidias kort mangler, men ser ut til å trekke mer strøm enn Nvidias grafikkort.

Spesifikasjoner

Modell AMD RX 7700 XT AMD RX 7800 XT Nvidia RTX 4060 Ti 8GB Nvidia RTX 4070 Arkitektur RDNA 3 RDNA 3 Ada Lovelace Ada Lovelace Grafikkprosessor - - AD106-350 AD104-250 Brikkestørrelse - - 190 mm² (4 nm) 295 mm² (4 nm) Transistorer - - 22,9 mrd. 35,8 mrd. Shadingenheter 3456 3840 4352 5888 Tekstur/rasterenheter - - 136/48 184/64 Strålesporingkjerner 54 (2. gen) 60 (2. gen) 34 (3. gen) 46 (3. gen) «AI»-kjerner 108 120 136 (4. gen) 184 (4. gen) GPU-boost 2544 MHz 2430 MHz 2535 MHz 2475 MHz Minne 12 GB G6 (18 Gb/s) 16 GB G6 (19,5 Gb/s) 8 GB G6 (18 Gb/s) 12 GB G6X (21 Gb/s) Minnebåndbredde 432 GB/s (192-bit) 624 GB/s (256-bit) 288 GB/s (128-bit) 504 GB/s (192-bit) Typisk forbruk 245 W (8+8-pin) 265 W (8+8-pin) 160 W (12-pin) 200 W (12-pin) Tilkoblinger HDMI 2.1a, DP 2.1, USB-C HDMI 2.1a, DP 2.1, USB-C HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a Lansert September 2023 September 2023 Mai 2023 April 2023 Lanseringspris (fra) 450 USD 500 USD 5350,- 7900,- Åpne fullskjerm Mer +

Oppdatert 25. august 2023, 18:13