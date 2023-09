Dette er Sonos Move 2

Nesten lik på utsiden, men mye nytt på innsiden.

Kamera Sonos

Det er fire år siden Sonos slapp Move - selskapets første høyttaler med Bluetooth som man faktisk kunne ta med seg på tur. Nå er oppfølgeren klar, og ved første øyekast er det ikke mye som skiller Move 2 fra 2019-modellen. Men øyet kan bedra, for det har kommet flere hendige funksjoner å nevne.

Hva er nytt i Sonos Move 2?

Nå er det to små diskanthøyttalere på toppen, i stedet for bare én, slik at man får «ekte» stereolyd. Kamera Sonos

For det første har Sonos slengt inn to små diskanthøyttalere denne gangen, opp fra bare én i forgjengeren, som gjør at du får skikkelig stereoseparasjon når du lytter til musikk.

Batteritiden har også gått fra cirka 10–11 timer til 24 timer, ifølge selskapet selv. Med forgjengeren stemte den oppgitte batteritiden ganske godt da vi spilte på rundt 50–60 prosent volum, og det er trolig i dette skiktet du kan forvente estimert batteritid på nykomlingen også. Batteriet er utbyttbart i begge modeller.

Fungerer som nødbatteri

Med økt batterikapasitet har de også slengt inn muligheten for å lade andre dingser fra Sonos Move 2. Du kan for eksempel koble til mobilen din til USB-C-utgangen på høyttaleren, så du ikke går tom for strøm på tur.

Med den nye Sonosen kan du være koblet til resten av systemet ditt samtidig som du er koblet til via Bluetooth. Dette bør både gi raskere bytte mellom de to modusene, men du skal også kunne sende Bluetooth-musikken din til resten av anlegget ditt.

Kamera Sonos

Høyere pris

Ellers er det veldig mye likt med de to modellene. Også den nye modellen skryter av IP56-sertifisering, som vil si at den tåler både støv og vann, og selve chassiet skal være laget av støtabsorberende materiale, for små knall og fall.

Designet er nesten likt som før, men på toppen har det nå kommet et avlangt berøringsfelt for å styre lydvolumet, så det blir litt lettere å raskt skru opp eller ned lyden.

Begge modellene skryter også av såkalt automatisk Trueplay, som vil si at den justerer lydbildet basert på hvor du plasserer den. Dette skjer cirka én gang hvert minutt, slik at du alltid skal ha riktige EQ-innstillinger hvor enn du flytter den.

Sonos Move 2 kommer til å koste litt mer enn forgjengeren. 50 euro i Europa, og 500 kroner her i Norge. Altså opp fra 4490 til 4999 kroner. Den slippes for salg den 20. september.

Publisert 6. september 2023, 15:00