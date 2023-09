Prisekspert: Ikke kjøp iPhone på lanseringsdagen

Kan spare deg for tusenlapper.

iPhone 14 Pro var dyr da den kom i 2022. iPhone 15 Pro er ventet å koste minst tusen kroner mer. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets iPhone-lansering er rett rundt svingen, og mange forhåpningsfulle kunder venter på å få kjøpe det siste nye. Men det kan bli unødvendig dyrt å kjøpe Apples nye mobil på lanseringsdagen, hevder Christoffer Reina, Norgessjef i Prisjakt.

– En gjennomgang og sammenligning av prishistorikken en tydelig tendens; de nylanserte telefonene til Apple kommer raskt på tilbud i november/desember, med noen få unntak på enkelte modeller, forklarer Reina.

Christoffer Reina, Norgessjef i Prisjakt Kamera Bo Mathisen

Prishistorikk viser at tilbudene skjer i november/desember

En gjennomgang Prisjakt nettopp har gjennomført, viser at man kan spare 1000 - 1500 kroner på telefonkjøpet hvis man venter. For de ser en tydelig tendens i prishistorikken til de ulike iPhone-modellene; de nye modellene til Apple kommer raskt på tilbud i november/desember, med noen få unntak på enkelte modeller.

Nedenfor vises en rekke grafer, som oppsummerer prisuviklingen for henholdsvis Apple og Samsung.

– Den viser et klart mønster at prisene faller ca 10% etter 2-4 måneder etter lansering, og ytterligere 10-15% etter 6 måneder, skriver Reina på e-post til Tek.

Rødmarkerte feltet i bildene under er «Singles Day», «Black Week» og «romjuls- og januar-salg»

Prisutviklingen til: Apple iPhone 14 5G 6GB RAM 128GB

Prisutviklingen til Apple iPhone 14 5G 6GB RAM 128GB Kamera Prisjakt

Prisutviklingen til: Apple iPhone 13 Pro 5G 6GB RAM 128GB

Prisutviklingen til Apple iPhone 13 Pro 5G 6GB RAM 128GB Kamera Prisjakt

Prisutviklingen til: Apple iPhone 12 5G 4GB RAM 128GB

Prisutviklingen til Apple iPhone 12 5G 4GB RAM 128GB Kamera Prisjakt

Prisutviklingen til: Samsung Galaxy S23 SM-S911B 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB

Prisutviklingen til Samsung Galaxy S23 SM-S911B 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB Kamera Prisjakt

Prisutviklingen til: Samsung Galaxy S22 SM-S901B 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB

Prisutviklingen til Samsung Galaxy S22 SM-S901B 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB Kamera Prisjakt

Forventer større økning i år

Det er ikke uvanlig at iPhone-prisene går opp, men i år skal prishoppet være betydelig. Det er spesielt Pro-modellene som forventes å gå opp i år. I utlandet spås det at «vanlige» Pro vil gå opp med 100 dollar, mens Pro Max vil øke med 200 dollar. Det er altså 1070 - 2135 kroner mer enn fjorårets modeller, og kanskje blir økningene enda større i Norge. Det vil si at vi kan komme til å nærme oss priser mellom 15-18.000 kroner og oppover, avhengig av lagringsplass.

Publisert 8. september 2023, 14:40

