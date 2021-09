Logoer og kåringer for Tek.no

Her kan du laste ned Tek.no-grafikk. Trykk på nedlastingslenken under bildene for å laste ned logoer, karakterer og badges.

Tek.no-logo

Trykk her for å laste ned Tek-logo i flere størrelser og formater

1–10-karakterer

Last ned all karaktergrafikken i flere størrelser

Badges

Last ned alle badger i flere størrelser

Trykk for større versjon.

Vilkår for bruk av våre logoer

Det er tillatt å benytte Tek.no sine logoer for «Anbefalt produkt», «Best i test», «Godt kjøp», «Helt rått» og terningkast-/karaktergrafikk i forbindelse med markedsføring av produkter. Logoene skal alltid brukes i tilknytning til det samme produktet som har fått prisen. Hvis det er en annen modell av produktet enn det som er testet som omtales i markedsføringen, skal dette oppgis tydelig.

Det er ikke tillatt å gjøre endringer i logoene på noen som helst måte.

Hvis logoen benyttes på produkter som er testet for mer enn ett år siden, skal tidspunkt for testen oppgis tydelig ved siden av logoen. Eksempel: «Tek.no, oktober 2018».

For kåring av beste mobilabonnement kan logoen i utgangspunktet bare brukes i én måned, frem til vi har en ny kåring. Dersom det samme produktet vinner i samme kategori, kan logoen beholdes frem til neste måned hvor samme vurdering må tas igjen. Dersom en ny vinner har blitt kåret, må logoen fjernes. Husk også å inkludere delen av logoen som beskriver hvilken kategori det gjelder.

Når logoene brukes på nett, skal det om mulig være en lenke tilbake til den opprinnelige testen/omtalen hos Tek.no.

Tek.no kan når som helst trekke tillatelsen til å bruke logoer, karakterer og sitater skulle det oppdages brudd på vilkårene.

For spørsmål vedrørende bruk av logoer, ta kontakt med nyhetssjef Niklas Plikk eller testsjef Stein Jarle Olsen.