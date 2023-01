Mer glitter fra Samsung

Versace var i fjor innom mobilbransjen for å designe en spesialutgave av Nokia 7270, og mye tyder på at den italienske motegiganten fikk sansen for å pynte mobiltelefoner.

Dette året har Versace nemlig hatt et tilsvarende samarbeid med Samsung. Den heldige modellen som har fått seg en ansiktsløftning er den fra før av ganske så smukke E500.

Spesialmodellen har fått navnet Versus, og lages med tre forskjellige fargekombinasjoner: Sort og sølv, hvit og gull, samt hvit og lilla.

E500 Versus skal ha de samme spesifikasjonene som originalmodellen, bortsett fra en liten detalj: Spesialversjonen kommer med muligheter for å sette forskjellige frisyrer på bilder av deg selv. Eller andre for den saks skyld.

Versus kommer på det italienske markedet i slutten av august. Det er uvisst om den kommer til Norge, og prisen er heller ikke kjent.

(Kilder: Samsung, T3)

