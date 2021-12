TV-er, airfryere og støvsugere – Dette gikk det mest av under Black Week

Det som utvilsomt må være butikkenes favorittuke i løpet av året – Black Week – er forbi. I forkant av tilbudsuken spådde Virke at nordmenn ville bruke 16,5 milliarder kroner i løpet av Black Week, en vekst på 25 prosent sammenlignet med 2020.

Hvorvidt det faktisk stemmer for hele uken, eller hele bransjen, har ikke Virke tall på helt ennå. Men elektronikkjeden Power kan i hvert fall si at én dag i forrige uke overgikk Virkes estimat. De gikk nemlig opp med 27 prosent på Black Friday, sammenlignet med samme dag i fjor:

Administrerende direktør hos Power, Anders Nilsen

– Tallene var langt over forventning og usedvanlig gøy, forteller administrerende direktør hos Power, Anders Nilsen.

Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland er mer nøktern, og sier bare at Black Week og Black Friday gikk «akkurat som det vi hadde forventet». Mer detaljer enn det vil ikke Komplett røpe før kvartalstallene legges frem i februar. Hun slår imidlertid fast én ting:

– Black Week er fortsatt Norges mest populære handleuke.

Heller ikke Elkjøp vil gi noen detaljer, men sier de merket mest interesse for salgene mot slutten av uken:

– Vi var noe ned i starten av perioden, men flere kunder benyttet seg av tilbudene våre da vi nærmet oss selve Black Friday, forteller Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef hos Elkjøp.

– Mindre trykk enn i 2020

Prissammenligningstjenesten Prisjakt sier det var stor trafikk i år, men mindre enn i fjor.

Are Vittersø, Daglig leder hos Prisjakt.no

– Det var mindre trykk i år enn mot 2020, men når det er sagt så var jo 2020 et helt ekstremår innenfor netthandel, så om man sammenligner det mot 2019, så var det en veldig god vekst, forteller Are Vittersø, daglig leder og prisekspert hos Prisjakt.no.

– Det som var mest overraskende i år var at andelen produkter med nedsatt pris var mindre enn i 2020. I år var ca. 40 % av produktene satt ned i pris på Black Friday, mens det var 52 % i 2020, fortsetter Vittersø.

Hvilke produkter solgte best?

På spørsmål om hva det ble solgt mest av hos butikkene, kommer det naturligvis mye an på hva de hadde på tilbud. Men kategorier som TV og lyd ser ut til å være en gjenganger.

– Hos oss var det AirPods, airfryers, støvsugere og TV-er som solgte mest, forteller Nilsen i Power.

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef hos Komplett.

Komplett løfter frem sine egne produkter som salgsvinnere:

– Det er særlig to produkter som utmerker seg, nemlig iiglo håndholdte støvsugere og Komplett-bygde PC-er. Vi har en egen PC-produksjonslinje i Sandefjord og vi er litt stolte av den store etterspørselen. Når det gjelder varegrupper er det lyd/bilde og gamingprodukter som har hatt størst salgssuksess.

Hos Elkjøp er det også TV og gaming:

– Som tidligere år, har TV-kategorien uten tvil vært populær, og da særlig store TV-er. Nintendo Switch, gamingutstyr, hodetelefoner og kjøkkenmaskiner har også toppet hitlistene i år for å nevne noen.

Prisjakt gir oss hele fire topplister – to for hele Black Week og to for Black Friday:

Topp fem produkter under Black Week:

Apple AirPods Max

Philips Essential Airfryer HD9252/90

Apple AirPods (2nd Generation) med laddningsetui

Samsung The Frame QE55LS03A

Apple iPhone 13 Pro 256GB

Topp fem produkter på Black Friday:

Apple iPhone 13 Pro 256GB

Apple AirPods Pro med Magsafe Case (2021)

Samsung The Frame QE65LS03A

Sorel Caribou

Bose QuietComfort 35 II

Topp fem kategorier under Black Week:

Hodetelefoner

Mobiler

TV-er

Jakker

Løpesko

Topp fem kategorier på Black Friday:

Mobiler

Hodetelefoner

TV-er

Jakker

Treningsklokker

Black Friday, Black Week, Black month?

Vi spør butikkene om det snart begynner å gå inflasjon i tilbudene.

Det som begynte som bare Black Friday har blitt til Black Week, og i år var det til og med flere butikker som utvidet tilbudsuken både før og etter. Ifølge våre tilbudssjekker er dette færre ekstremtilbud, og kombinert med gradvis økende priser det siste året, har mange ting på tilbud under Black Week, i praksis bare vært 2019-priser.

Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef hos Elkjøp

Elkjøp er ikke enig:

Tilbudene er ikke dårlige, tvert imot – de er minst like gode som tidligere år.

Når det er sagt, det er ingen hemmelighet at vi er i en bransje hvor tilgjengeligheten på de mest populære produktene har vært utsatt, som for eksempel PS5 hvor etterspørselen har vært større enn tilgjengeligheten. Dette har igjen hatt en sterk påvirkning på trafikken inn til oss. I fjor solgte vi flere tusen PS5 på nett, på kun én dag, sammenlignet med i år hvor vi har solgt null av denne under Black Week, på grunn av manglende tilgjengelighet, forteller Schøyen Bergly.

Komplett mener også tilbudene bare har blitt bedre:

– Black Week-tilbudene blir bare bedre og bedre og vi bruker flere måneder på å inngå de beste avtaler med våre leverandører. Dette sikrer god tilgang på varer, og at de kan tilbys til de aller beste priser, svarer Hovland.

Dataen Prisjakt har hentet inn sier også at tilbudene tilsynelatende er litt bedre i år, selv om det altså er færre produkter på tilbud i år:

– Den gjennomsnittlige prisnedgangen på alle produktene var -6,4% sammenlignet med hvordan prisene så ut 1. November. I 2020 så var dette tallet -4,6%. Så jeg vil si at det var færre produkter på salg, men salget var muligens noe bedre, avslutter Vittersø.

Tek.no er eid av VG, som er eid av Schibsted. Schibsted eier også Prisjakt.no.

