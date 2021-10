Tesla setter opp prisen på Model 3, Model S og Model X

Tesla Model 3 Standard Range Plus settes opp med 20.000 kroner. Model S og Model X øker med 50.000.

Tesla setter opp prisen på Model 3 Standard Range Plus med 20.000 kroner. Ny pris blir dermed 369.900 kroner, eventuelt 384.232 kroner om vi tar med Teslas «dokumentavgift» og vrakpant.

I tillegg er prisen på Model S Long Range satt opp med 50.000 kroner, fra 929.990 kroner til 979.990 kroner, og på Model X Long Range har prisen gått opp fra 1.049.990 kroner til 1.099.990 kroner.

Det skjer etter at Tesla i helgen gjorde tilnærmet de samme økningene i USA, med 2000 dollar opp på Model 3 og 5000 dollar på Model S og X.

Ingen økning for Model Y - foreløpig

I USA ble også prisen på rimeligste Model Y (Long Range) satt opp med 2000 dollar, men den økningen virker foreløpig ikke å ha nådd våre breddegrader. I Teslas konfigurator ligger fortsatt Model Y inne til 534.900 kroner, samme pris som før. De øvrige versjonene av Model 3 er heller ikke omfattet.

Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland sier til Tek.no at de ikke har noen kommentarer til prisjusteringene, og sier de som andre bilprodusenter gjør løpende vurderinger av prisene i markedet og justerer deretter.

For «nye» Model S og Model X er estimert levering fortsatt mot slutten av 2022, og Roland sier de som har bestilt disse bilene før prisjusteringen naturligvis vil få dem til prisen som gjaldt da de bestilte.

Model Y har foreløpig ikke fått noen prisjustering, sannsynligvis fordi det er den mest konkurranseutsatte av Tesla-modellene på nåværende tidspunkt.

Igjen over Polestar 2

Med prispåslaget havner for øvrig igjen Model 3 SR+ over rimeligste Polestar 2, som kanskje er den mest tydelige konkurrenten. Polestar 2 Standard range single motor koster 349.000 kroner, men det inkluderer frakt og levering, så i praksis er prisforskjellen nå nærmere 35.000 kroner i Polestars favør.

Da vi kjørte Model 3 SR+ konkluderte vi for øvrig med at det var veldig mye bil for pengene. Det gjelder i og for seg også til dagens nye pris, men kanskje ikke like krystallklart som tidligere.

Da vi kjørte rimeligste Polestar 2 kostet den 389.000 kroner, en pris som altså er senket med 40.000 kroner siden den gang. Den gang satte vi oss litt på gjerdet, men med dagens prisjusteringer vil nok Polestaren være enda mer attraktiv enn før.

