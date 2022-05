Nvidias miningsperre brutt

Kan gi høyere priser på grafikkort.

Nå har flere grafikkort blitt lønnsomme å «mine» med.

Nvidias «miningsperre» er brutt, omtrent et år etter at den ble introdusert.

Selskapet NiceHash melder at de har lykkes med å låse opp 100 prosent av miningytelsen til Nvidias såkalte LHR-grafikkort. De har gjort den nødvendige programvaren tilgjengelig for nedlasting for Windows-brukere, og flere av dem har allerede bekreftet nyheten. Også skaperne av miningprogramvaren NBMiner melder at de har brutt sperren for Linux-brukere.

Kan gi høyere priser

Nyheten betyr at mange flere grafikkort fra RTX 30-serien nå blir lønnsomme, eller mer lønnsomme, å utvinne kryptovaluta med.

Grepet kan føre til økt prispress, etter at grafikkortprisene de siste månedene har pekt nedover for første gang siden dagens generasjon kort ble lansert høsten 2020.

Foreløpig skal det bare være Ethereum-utvinning, gjennom den såkalte DaggerHashimoto Ethash-algoritmen som skal være låst opp, men dette er til gjengjeld den mest populære der brorparten av lønnsomheten ligger.

I tabellen nedenfor kan du se miningytelsen Nvidias LHR-kort kan oppnå nå som miningsperren deres er fjernet.

RTX 3060 Ti, RTX 3070 og RTX 3080 10GB LHR oppnår nå samme hastighet som de første utgaven av disse kortene som ble solgt uten aktive LHR-sperrer.

Kort Ny mininghastighet RTX 3060 LHR ~ 50 MH/s RTX 3060 Ti LHR ~ 60 MH/s RTX 3070 LHR ~ 60 MH/s RTX 3070 Ti LHR ~ 81 MH/s RTX 3080 10GB LHR ~ 98 MH/s RTX 3080 Ti LHR ~ 120 MH/s

Skulle hjelpe gamere

Det er omtrent et år siden Nvidia erstattet nesten hele sin RTX 30-serie med tilsvarende modeller med miningsperre, da kalt RTX 30 LHR. Benevnelsen LHR står for «Lite Hash Rate» og indikerer altså at grafikkortene har fått redusert den såkalte «hashraten», eller miningytelsen. Spillytelsen ble aldri skadelidende, men flere grafikkortkunder poengterte at de betalte for et grafikkort som ikke lenger kunne gi dem en «biinntekt» når de ikke spilte.

Nvidias begrunnelse for å introdusere miningsperren i sin RTX 30-serie var å gi flere spillere mulighet til å få tak i dem. Helt siden lanseringen ble svært mange av kortene kapret av personer som bare ville bruke dem til å utvinne kryptovaluta og tjene penger, fremfor å spille. Dette bidro nemlig til at kortene var svært vanskelige å få tak i, og på det meste ble solgt for to til tre ganger så høye priser som ved lansering.

Mange av Nvidias RTX 30-grafikkort har endt opp i store «mining»-farmer der de er med på å utvinne kryptovaluta. Mange PC-spillere har slitt med å få tak i kort til sine maskiner og måtte betale høye priser for dem.

Nå som miningsperren er brutt kan minere med tilgang på de første RTX 30-kortene uten LHR-merking forvente lavere inntjening etter hvert som mange med et LHR-kort låser opp det fulle potensialet i disse og sette dem i arbeid med å mine. Flere som miner betyr at belønningen skal fordeles på flere, og jo mer hashrate som rettes inn mot ethereumnettverket, jo mindre blir denne belønningen verdt.

Mining-dødsstøtet utsatt

Fra juni var det meningen at det ikke lenger skulle være mulig å mine Ethereum med grafikkort, men i april ble det kjent at ethereummining vil fortsette utover mot høsten.

I høst planlegger Nvidia trolig å introdusere en helt ny generasjon grafikkort. Tiden vil vise om også denne serien trenger en miningsperre for å ikke forsvinne inn i maskinene til minere, og om Nvidia må justere på sperren sin slik at dagens omgåelse ikke lenger fungerer.

Det har Nvidia absolutt mulighet til, for ingen har ennå klart å låse opp Nvidias aller siste miningsperre, gjerne omtalt som «LHRv3». Denne finner vi i RTX 3080 med 12 GB minne som ble sluppet i vinter, samt RTX 3050.

I vinter ble Nvidia hacket, og mye data om selskapets grafikkort og systemer ble lekket. Det er ukjent om dette kan linkes til at miningsperren nå er brutt av to aktører.