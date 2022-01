Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Steams håndholdte spill-PC har fått lanseringsdato

Men Norge må fremdeles vente.

Steam Deck.

I fjor sommer avslørte spillutvikler og Steam-skaper Valve at de jobbet med en håndholdt spillkonsoll, eller «Steam PC», kalt Steam Deck. Den skal la deg spille alle titlene i Steam-biblioteket ditt uansett hvor du er, eller strømme dem fra en PC om du har raskt nettverk.

Konsollen skulle opprinnelig lanseres før jul, men ble i løpet av høsten forsinket til i år. Blant annet grunnet global mangel på komponenter.

Nå har Valve annonsert at Steam Deck vil sendes ut til de første kundene 28. februar og dermed være i deres hender i starten av mars.

Uavklart situasjon for Norge

Ingen Steam Deck vil være tilgjengelig for åpent salg den første tiden, da Valve følger en reservasjonsliste der interesserte har stått i kø i månedsvis. Først når denne listen er unnagjort vil konsollen selges fritt, og kun i USA, Canada, EU og Storbritannia til å starte med.

Ingen lanseringsdato er satt for Norge. Valve har oversatt all informasjon om konsollen til norsk, og fortalt at de kommer tilbake med informasjon om lansering i andre områder snart. Med tanke på at de også har en norsk side for sine Index-VR-briller, som ble lansert i USA så tidlig som sommeren 2019 men fortsatt ikke tilbyr dem her hjemme, er det imidlertid ikke godt å si hva Valve planlegger for.

Den håndholdte spill-PC-en kommer i tre varianter. Alle med 16 GB minne, men med ulik mengde intern lagringsplass. Utgaven med 64 GB tregere MMC-lagring vil koste 399 dollar, mens utgavene med lagringsplass på 256 GB og 512 GB koster henholdsvis 529 og 649 dollar. Begge disse har raskere NVMe SSD-lagring. Bare den dyreste utgaven får såkalt «premiumglass» som skal redusere gjenskinn i skjermen.

Alle Steam Deck støtter utvidet lagringskapasitet med SD-minnekort.

Maskinen har touchpad på begge sider. Den har også innebygget gyroskop.

«Ytelse som en gamingbærbar»

Det er fristende å kalle Steam Deck en Nintendo Switch-utfordrer, men det er likevel et mye kraftigere og større beist vi snakker om her. Og du vil selvsagt ikke kunne spill Nintendos spill på den!

Steam Deck er bygget som en kraftig, portabel spill-PC, med knapper, analoge stikker og berøringsflater, samt en innebygget skjerm.

På innsiden finner vi en spesialtilpasset AMD Zen 2-prosessor med fire kjerner som ifølge Valve selv skal gi ytelse sammenlignbar med en gamingbærbar.

Det sier egentlig ikke så mye i seg selv, men grafikkbrikken er i alle fall basert på den samme RDNA 2-arkitekturen som AMDs siste Radeon-grafikkort for PC. Det er også denne som er ansvarlig for grafikken til Playstation 5 og Xbox Series X, så vi regner med å finne den samme gode effektiviteten i Steam Deck selv om ytelsen vil begrenses av at maskinvaren maksimalt kan trekke 15 watt.

Det er selvsagt for å spare batteriet og redusere varmeutvikling.

Skjermen dens er på syv tommer, det samme som Nintendos nye OLED-Switch, har 400 nits lysstyrke og 60 Hz oppfriskningsrate. Oppløsningen er dog ikke større enn 1280 x 800, men en USB-C-port gir mulighet for å koble til ekstern skjerm i opptil 8K-oppløsning i 60 Hz eller 4K i 120 Hz. Skjermen er ellers av LCD-typen, ikke OLED, og med 669 gram er Steam Deck en betydelig tyngre sak enn Nintendo Switch med sine 420 gram. Vi lurer veldig på hvordan den er å holde i timevis.

Kan brukes som en vanlig PC

Steam Deck kommer med SteamOS ferdig installert og skal kunne kjøre alle Steam-spill. Valve fremhever imidlertid at den er en åpen PC og at man kan installere den programvaren man ønsker. De har tidligere fortalt at de ser på muligheten for å installere Windows 11 på den.

Batteriet er på sin side på 40 wattimer, som Valve sier at skal holde til mellom to og åtte timers spilling. Nintendo Switch holder på sin side ut i inntil ni timer.

Steam Deck støtter WiFi 5 samt Blåtann. Den får også en dokkingstasjon som gjør at den kan kobles til ekstern skjerm, mus, tastatur og annet, så i praksis kan den fungere som en slags stasjonær PC, i tillegg til som håndholdt spillmaskin.

Bæreveske følger med i alle versjoner.

Godt førsteinntrykk

De fleste mediene som så langt har fått prøve Steam Deck virker å være positivt innstilt.

IGN skrev at de var «ekstremt imponert» med hva de så av Steam Deck på en kjapp visitt hos Valve, mens The Verges utsendte skrev at han følte fingrene bare «smeltet» ned på maskinens kontrollere – altså at de satt veldig godt. The Verge noterte også at maskinen er mye mer komfortabel å holde enn Switch.

Valve Steam Deck 64 GB annonse Sjekk prisen