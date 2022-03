Har aktivert Starlink-satellitter over Ukraina

Musk besvarte myndighetens rop om hjelp på Twitter.

Ukrainske myndigheter henvendte seg direkte til Elon Musk via Twitter på lørdag i et forsøk på å bedre internett-tilgangen i landet, etter at de har slitt med dette under invasjonen, melder Business Insider.

Forespørselen kom fra visestatsministeren i landet, Mykhailo Fedorov, som startet med å skrive at «mens du prøver å kolonisere Mars, prøver Russland å okkupere Ukraina. [..] Vi spør deg om du kan hjelpe Ukraina med Starlink-stasjoner».

Fikk svar etter få timer

Bare noen få timer etter at twittermeldingen ble publisert, svarte Tesla- og SpaceX-grunderen.

«Starlink er nå aktivert i Ukraina. Flere terminaler underveis».

Starlink er et nettverk av små satellitter som skal gi tilgang til internett omtrent uansett hvor i verden du befinne deg.

I skrivende stund er det i underkant av 1500 slike satellitter kretsende rundt kloden, men målet skal være hele 30.000. Hvor mange satelitter som befinner seg over Ukraina, og hva slags dekning man kan forvente, er ikke kjent.

Tilkobling krever for øvrig åpen himmel, siden kommunikasjonen foregår via satellittene.

Det er altså ikke snakk om en erstatning for mobilnett, som for eksempel 4G eller 5G, men heller et alternativ til bredbånd, ettersom du trenger en parabolantenne eller lignende for å få dekning.

Vanskeligere å forstyrre

Nøyaktig hvor mye slikt utstyr som befinner seg i Ukraina er uvisst, men tilbakemeldingen fra Musk tyder på at materiell er på vei.

Under den pågående invasjonen har Russland satt kjepper i hjulene for nettilgangen til Ukraina, slik at myndighetene har hatt problemer med å kommunisere med omverden.

Men dersom landet får nett via Starlink, vil dette trolig bli langt vanskeligere å forstyrre.