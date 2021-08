Disse appene blir helt nye i Windows 11

Oppdateres med både friskt design og ny funksjonalitet.

Nytt skjermdumpverktøy. Microsoft

Torstein Norum Bugge 13 Aug 2021 11:49

Microsoft annonserte for en liten stund tilbake at de ville lansere en splitter ny versjon av Windows, nærmere bestemt Windows 11. Nå viser teknologigianten frem et par av appene de har redesignet for det nye operativsystemet, i en bloggpost publisert på egne nettsider .

I bloggposten viser selskapet frem skjermdumper fra en rekke ulike apper i Windows 11, med både ny design og ny funksjonalitet.

Blant appene som vises frem finner vi blant annet kalkulator-appen, mail-appen, kalender-appen og skjermdump-appen. Sistnevnte heter nå igjen «Snipping Tool», etter at både den gamle Snipping Tool-appen og nye Snip & Sketch eksisterte side om side i Windows 10, og helt garantert forvirret mange og enhver med sin tvillingeksistens.

Nå har altså Microsoft ryddet opp, og Snipping Tool er tilgjengelig via hurtigkommandoen Shift + S + Windows-knapp (som Snip & Sketch var).

Avrundede hjørner og oppfrisket design

Nå kan kalkulator lage grafer. Microsoft

Hovedtrekkene ved det nye designet er hovedsakelig det samme som ellers i Windows 11; appene får mykere designelementer og avrundede hjørner over det hele. Noen vil nok si at Microsoft med dette beveger seg nærmere Apples MacOS-design, men så var da heller ikke Apple først ute med å gå fra noe rektangulært til noe avrundet (og tilbake igjen). Slike designsykluser ser vi i nær sagt alle teknologier, og Windows har lenge vært nokså firkanta i designet.

Både skjermdump-appen og kalkulator-appen ser nå ut til å få mer avansert funksjonalitet, der sistnevnte blant annet kan lage grafer ut av utregningene dine helt automatisk. Ja, også får begge nå automatisk nattmodus om du har dette aktivert i resten av Windows.

Kalender og Mail ser ikke ut til å få de helt store funksjonelle oppgraderingene, men designet er definitivt friskt og nytt.

Alle Windows 10-brukere skal kunne oppgradere til Windows 11 helt gratis. Allerede nå kan du prøve ut operativsystemet via Microsofts «Windows Insiders»-program, der du kan registrere deg som betatester.

Foreløpig er det i det blå nøyaktig når Microsoft vil lansere «nye» Windows for fullt til de tusen hjem, men bloggposten viser i alle fall at vi nærmer oss et ferdig produkt.