Tinder sier de vil introdusere ID-verifisering

Men det vil være frivillig, i alle fall i starten.

Torstein Norum Bugge/ Tek.no

Vilde M. Horvei 17 Aug 2021 08:50

Tinder vil forhindre at brukere utgir seg for å være noen andre enn den de er, og introduserer verifisering på sin plattform.

Leder for tillit og sikkerhet ved Tinder, Rory Kozoll, uttaler at noe av det viktigste de kan gjøre for å få brukerne til å føle seg trygge på at dem de prater med er autentiske, er å introdusere ID-verifiseringer.

Tinder uttaler at de vil undersøke hvilke identifikasjonspapirer som er mest relevant å anvende for hvert enkelt land. I Japan, hvor denne funksjonen har vært tilgjengelig siden 2019, er eksempelvis førerkort og pass de mest brukte, melder The Verge .

Vil ta hensyn

Selskapet skriver at de vil ta hensyn til tilbakemeldinger fra egne medlemmer og eksperters anbefalinger, i tillegg til lokale forskrifter og lover under utrullingen av den nye funksjonen. Deres ønske er å forsikre seg om at prosessen er inkluderende og personvernvennlig.

Tilbudet vil i starten være frivillig, sier Tinder, utenom i land hvor ID-verifisering er påbudt ved lov, som i Japan. Der må Tinder-brukere bevise at de er over 18 år. Etter det vil tjenesten utvikle seg basert på tilbakemeldinger fra brukerne, ifølge Tinder.

Brukere med bekreftet ID vil få et eget emblem som viser dette, akkurat som brukere med «bekreftede» bilder får i dag.

Det vil være flere, spesielt marginaliserte grupper som har gode grunner for å unngå å dele slike identifikasjonspapirer med en digital plattform, og Tinder oppgir at de er i dialog med ulike grupper for å kunne gjøre funksjonen så god som overhodet mulig.

Tinder har også tidligere innført ulike sikkerhetstiltak på sin plattform. I mars i år ble det meldt om et samarbeid med Garbo, som er en database for bakgrunnssjekk, for at brukerne skal kunne sjekke potensielle Tinder-dater før man møter dem.

Verifisering også for Happn

Også andre datingtjenester som Happn benytter seg av verifisering, hvilket ble innført tidligere i år. Deres løsning inkluderer derimot ikke identifikasjonspapirer, men biometriske data som leses av en video hvor du beveger hodet i angitte stillinger.