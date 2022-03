Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dyson har laget hodetelefoner du aldri har sett maken til

Kombinerer lyd og luftfiltrering.

Dyson Zone kombinerer både støydempende hodetelefoner og personlig luftfiltrering.

Niklas Plikk

Vi blir stadig vekk invitert til ulike produktlanseringer, og ofte flommer invitasjonene over av store løfter og svevende beskrivelser. Dyson kunne friste oss med en hemmelig lansering, hvor vi skulle bli presentert et produkt i en helt ny produktkategori.

Vi gjettet litt internt om hva det kunne være, og i ettertid kan vi ærlig innrømme at vi ikke var i nærheten. For hvem hadde vel kunnet forutse et produkt som Dyson Zone.

Dyson Zone kombinerer et par støydempende hodetelefoner med et personlig luftfiltreringssystem, som skal fôre deg med filtrert luft rett inn i nesa og munnen.

Lang utviklingstid

Øyeblikket da hodetelefonene bokstavelig talt ble avslørt under Dyson-presentasjonen.

Produktet skal ha vært under utvikling i seks år, altså lenge før den pågående pandemien inntraff, og de ivrige, britiske ingeniørene som presenterte produktet mener Dyson Zone vil løse to problemer: Forurensning av både luft og lyd.

I årevis har de utstyrt mennesker rundt om på kloden med spesielle sekker for å måle støy og luftkvalitet i byer, og funnene skal ha vært såpass grove at de mente noe måtte gjøres.

– Det begynte med at vi ville at visiret skulle være «non contact», og ikke berøre ansiktet. Å kunne gi brukeren frisk luft uten at man måtte ha på en maske som lå forseglet på ansiktet ditt, da det er veldig ubehagelig i lengden. For å kunne gi en kraftig nok luftstrøm trengte vi et produkt av en viss størrelse, og vi kom frem til at det beste stedet å putte motorene var i øreklokkene. Det gjorde også at vekten til produktet ble balansert til midten av hodet. Samtidig ville vi løse støyproblemet som mange som bor i byer sliter med. På denne måten kunne vi løse to problemer i ett produkt, forteller den ene Dyson-ingeniøren fornøyd.

Vifter i øreklokkene

Dyson Zone er altså utstyrt med både filtre og vifter i hver øreklokke, i tillegg til de litt mer vanlige hodetelefoningrediensene som høyttalerlementer og 11 mikrofoner. Hvor store høyttalerne er, ville de imidlertid ikke si noe om.

En av viftene som sitter i øreklokkene ble vist frem.

De fortalte imidlertid om at de har gått vitenskapelig til verks for å lage så «riktig» lyd som mulig. Ifølge dem selv skal dette være så nært som musikerne selv skulle ha ønsket, altså med lite lydjustering, og potensielt uten equalizer-muligheter.

Viftene i øreklokkene spinner opptil 10.000 ganger i minuttet og trekker luft inn fra omgivelsene. Sitter du stille trengs det mindre luft, og viftene spinner saktere, mens hvis du beveger på deg eller trener skal dette detekteres automatisk og viftene snurrer raskere. Dette skaper naturligvis en del støy, de sitter jo rett ved siden av øret ditt, og deler av den aktive støydempingen brukes kun for å dekke over dette. Men det skal så vidt være hørbart, får vi beskjed om.

Viftene er plassert lengst ut, utenpå høyttalerelementene. Det ble visst brukt mye tid for å dempe vibrasjonsstøyen fra viftene.

Batteriene er flyttet til bøylen på toppen av hodet – ett på hver side – og skal gi deg 40+ timer levetid hvis du bare hører på musikk. Skrur du på luftfiltreringen går batteritiden ned drastisk. I «low mode», altså med svakest luftstrøm, men fortsatt med musikk og støydemping, estimerte de 6 timer batteritid.

Zone har også en automatisk modus som justerer luftstrømmen basert på hvor aktiv du er – for eksempel at du får servert mer frisk luft hvis du er i bevegelse enn hvis du sitter stille – som vil tømme batteriet raskere.

To mikrofoner på fremsiden av øreklokkene med «beam forming»-teknologi skal plukke ut stemmen din hvis du skal føre en telefonsamtale, og kombinert med de andre mikrofonene for å plukke opp annet miljøstøy mener Dyson at Zone vil gi svært god samtalekvalitet.

Hvor skal man bruke dette?

– Hvor har dere tenkt at folk skal bruke dette produktet?, kommer det fra én journalist etter Dysons halvtimes lange presentasjon.

– Vi ser for oss at produktet kan brukes de flest steder. Mens du pendler, på et tog, på et fly, mens du trener på et treningssenter – mange forskjellige miljøer! Med ulike luftstrøm-moduser vil du få 99 prosent frisk luft opptil moderat aktivitetsnivå, så du kan bruke den i de fleste situasjoner.

Mange ubesvarte spørsmål

På bordet ser man lengst til venstre ansiktsmaske-tillegget man kan sette på, reisevesken hodetelefonene kan pakkes inn i, samt en liten bag for visiret foran.

Etter Dysons presentasjon ble vi sittende igjen med mange spørsmål. Det største er nok «Hvem kommer til å bruke dette?». Det andre er minst like viktig: «Hvor mye kommer Dyson Zone til å koste?». For pris er fortsatt ikke nevnt med et eneste ord, og Dyson er ikke kjent for å selge produktene sine billig.

Som de nevnte flere ganger under presentasjonen: Det ligger seks år med utvikling bak produktet, og hvert eneste år bruker selskapet over to milliarder euro på forskning og utvikling av nye produkter. Dette pleier å komme til syne på prislappen til sluttproduktet, og Dyson Zone er neppe et unntak.

Men vi er spente på hvordan det oppleves i praksis. Ser man like gal ut som man tror? Er viftene i øreklokkene virkelig så stille som Dyson skal ha det til? Vil alle komponentene i øreklokkene gjøre produktet så tungt at det er ubehagelig å ha på? Har Dyson klart å lage hodetelefoner med god lydkvalitet på første forsøk?

Svarene får vi neppe før i høst, da produktet er ment å lanseres. Da får vi forhåpentligvis huket tak i et par testeksemplarer vi kan prøve ut, for å se dette faktisk fungerer så godt Dyson skryter av.