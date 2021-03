Satser på en ganske uvanlig elektrisk pickup

Kan friste med 600 hestekrefter og hendige løsninger.

Canoo

Ole Henrik Johansen 11 Mar 2021 07:54

Oppstartsselskapet Canoo Inc bekrefter nå til Reuters at de kommer med en elektrisk pickup i 2023 – en bil som vil skille seg ut fra mengden. Selskapet virker å peke seg inn mot de som gjerne tar bilen vekk fra asfalterte veier og rett inn i skogen.

Den føyer seg inn i rekken av flere amerikanske produsenter som i løpet av de kommende årene vil tilby store, elektriske pickuper på det amerikanske markedet.

Blant alternativene finner du Teslas Cybertruck-modell , Fords elektriske variant av F-150 , den elektriske utgaven av Hummer og Rivian – som også er et oppstartsselskap.

Flere muligheter

En av tingene som gjør bilen fra Canoo spesiell er at den skal være modulær. Planet på pickupen har flere løsningen som kan være hendige, som for eksempel at du kan felle ned sideveggene for å få mer «hylleplass» når du har parkert på tur i skog og mark.

Samtidig viser bildene at planet kan forlenges med det som betegnes som «noen fot», uten at eksakt mål oppgis. Det kan uansett være kjekt om du skal frakte materialer, hvor angivelig 240 x 120 cm store plater skal få plass.

Utover det så virker planet å få godt med LED-belysning, som er festet både til baksiden av bilens kupe, samt i veggene på selve planet. I tillegg har du egne strømuttak og USB-porter på planet.

Skulle det likevel skorte med lagringsplass, har du i tillegg en egen oppbevaring i fronten på bilen. Der grillen og radiatoren normalt er å finne på fossile kjøretøy.

Canoo

Mulig å sove i?

Bildene viser også en løsning hvor planet har en kasse med et telt på toppen. Litt på samme måte som for eksempel Volkswagen sin camper-løsning på Caravelle, hvor du kan heve den ene enden av taket for å gjøre plass til overnatting.

Foruten det har bilen en robust og massiv takgrind som virker å kunne tåle mye last. En løsning du ofte ser på biler som er bygget for å kunne kjøre i terrenget, og samtidig ha med seg godt med nødvendig proviant og dingser.

Enn så lenge foreligger det ingen bilder av bilens førermiljø.

Canoo selv sier at bilen vil bli levert med blant annet firehjulstrekk og rundt 600 hestekrefter. Rekkevidden per i dag ligger rundt 200 miles. Eller cirka 32 mil i europeisk målestokk. Men selskaper håper å strekke rekkevidden nærmere 50 mil før bilen kommer for salg.

Prisen er også helt i det blå. Men den er altså forventet å dukke opp på det amerikanske markedet i 2023.

(Kilde: Reuters )