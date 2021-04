Neste uke rulles ny iOS-versjon ut

iOS 14.5 kommer med en rekke store endringer.

Torstein Norum Bugge 21 Apr 2021 08:20

Apple hadde et aldri så lite lanseringsras på sin «Spring Loaded»-lansering som gikk av stabelen tidligere denne uka. Vi fulgte selvsagt lanseringen, og her er alt Apple lanserte:

Noe Apple også snakket om, og som vi ifølge Engadget nå vet mer om, er iOS 14.5. På lanseringsarrangementet nevnte Apple den nye iOS-versjonen i korte ordelag, men ga oss ingen lanseringsdato eller særlig med informasjon.

Dette har vi nå.

Den nye iOS-versjonen rulles ut verden over fra og med 26. april, og bringer med seg en rekke større og mindre endringer.

Flere Siri-stemmer og opplåsning via klokka

Apple Watch vil nå kunne brukes til opplåsning. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vanligvis pleier det ikke å være særlig mye blest rundt stort annet enn de runde lanseringstallene, altså eksempelvis iOS 14 eller iOS 15 (som foreløpig ikke er annonsert). Så hva da med iOS 14.5? Vel, det er en større oppdatering enn vi er vant med, gitt at det ikke er et rundt tall.

I 14.5 får vi blant annet muligheten til å låse opp telefonen via en Apple Watch, noe Apple implementerer for å omgå problemene munnbind forårsaker for deres FaceID-teknologi. Det er som kjent vanskelig å bruke ansiktet som biometri dersom det er dekket av et stort munnbind, og det er ofte hverken praktisk eller ønskelig å ta av munnbindet for å låse opp.

Videre vil det nå bli mulig å endre hvordan Siri høres ut. To splitter nye stemmer blir tilgjengelig, og i tillegg vil stemmeassistenten nå kunne lese opp tekst på langt flere språk enn før.

Vil ikke lenger la giganter spore deg

En av Apples nyeste iOS-dingser, nye iPad Pro. Apple

Men kanskje aller viktigst, og også mest spennende, er det at Apple nå vil implementere splitter nye sikkerhetsfunksjoner som er rettet mot reklame og annonsører på iOS-plattformen. Fra iOS 14.5 av vil Apple ha varslinger for såkalte «IDFA»-kort (IDentification For Advertisers»), noe mange annonsører bruker for å spore ulike brukere over ulike apper og tjenester. Varslingen vil la deg godkjenne eller avvise slik sporing.

Dette har blitt møtt med sterk motstand fra giganter som Facebook, som av åpenbare grunner ikke er særlig lystne på at brukere skal hverken kunne si nei eller kunne finne ut nøyaktig hva det er de sporer og når.

Det ryktes også at Apple vil la deg kunne velge andre musikkplatformer enn Apple Music som «standard»-plattform, noe mange nok vil si ja takk til. Det er tross alt mange som bruker Spotify eller andre, lignende tjenester. Og til sist: iOS vil ikke lenger filtrere innhold etter søkeordet «asiatisk» eller «Asian», ettersom programvaren feilaktig flagget mye innhold som «voksen-underholdning». Dette var først og fremst et problem i barnemodusen iPhoner og iPader kan settes i.