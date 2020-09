Tester batterier i strømnettet

Skal avlaste og utjevne effekttopper.

Batterier skal sikre energilevering. Elvia / Pixii

Ole Henrik Johansen 28 Sept 2020 12:52

Nettselskapet Elvia og strømlagringsutvikleren Pixii har startet et pilotprosjekt ved Sjusjøen, hvor de har koblet to store batteripakker til det eksisterende strømnettet.

Målet med prøveprosjektet er å se om batterier kan hjelpe til med å avlaste og forbedre forsyningen av energi i perioder hvor nettet opplever stor last.

Kan redusere kostnadene for enkelte områder

I dag må man ofte ty til graving av nye kabler for å få bukt med problemer i strømnettet, noe som gjerne koster både mye penger og tid. Batterier er dog heller ikke gratis.

– Vil det koste mer for sluttbrukeren at dere kobler til batterier for å øke stabiliteten?

– Formålet med denne piloten er å undersøke om batterier kan løse de samme utfordringene, men på en mer kostnadseffektiv måte. Så ønsket er tvert i mot at dette kan redusere nettkostnadene for enkelte områder, som vil komme alle sluttkundene til gode, forklarer Ingrid Nytun Christie, i Elvia, til Tek.no.

Slik ser batteripakken ut inni Elvia / Pixii

Hovedpersonene i det nye prosjektet er to store batteripakker på 65 kWh. Disse skal hjelpe med å sikre bedre levering av strøm ved utsatte steder ved å utjevne effekttopper i perioder hvor forbruket er høyt.

Men skulle strømmen gå i nettet, vil ikke batteriene kunne forsyne energi på egenhånd. De er montert først og fremst som en avlastning.

Valget av Sjusjøen som testområdet ble basert på flere faktorer. Der i blant vær, vind, trafikk og utfordringer med leveringskvaliteten.

Enkle å transportere

En av fordelene med batteriene er at de enkelt kan monteres og transporteres der det måtte behøves.

– Batterier har sunket drastisk i pris de siste årene, noe som gjør bruk av batterier i strømnettet mer aktuelt enn tidligere. Vi har tre lignende piloter på gang i Norge. Jeg tror pilotene vil vise at batterier vil bli mer vanlig i forsyningsnett, sier Morten Schøyen, markedssjef hos Pixii.

Morten Schøyen i Pixii og Ingrid Nytun Christie i Elvia. Elvia / Pixii

Eldre elbiler kan bli gjenbrukt

I dette prosjektet har de tatt i bruk to batteriløsninger med nye battericeller. Men på sikt kan også gjenbruk av batterier fra dagens elbiler være et alternativ.

– Med elbil parken vi har i Norge er det en stor mengde med brukte elbilbatterier i omløp. I dag destrueres de fleste, med en begrenset gjenvinning. Disse batteriene har ofte feil på elektronikken, mens battericellene er helt intakte, og med mange års levetid foran seg. Dette er en ressurs det er viktig å ta vare på, påpeker Schøyen.

Pixii har allerede flere installasjoner som er basert på gjenbruk av slike celler.

Slik ser Powerwall-batteriene ut. Tesla

Batterier hjemme

Også aktører som Tesla har løsninger for deg som vil bruke batterier til å bunkre opp strøm. Med sin Powerwall-løsning er tanken at du skal kunne oppbevare den energien du produserer via solceller på taket, og dermed på den måten kunne avlaste og minske behovet for å det øvrige strømnettet.

Dette er også en stor batteripakke som man monterer nær huset sitt. Og via blant annet en app, kan du følge med på hvor mye strøm som har blitt lagret på batteriene fra solcellene.

Tanken er også at denne pakken skal kunne lade elbilen din med egenprodusert strøm, og på den måten kutte i kostnadene. Dette batterier er til sammenligning på 13,5 kWh.