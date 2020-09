Glemte du å lukke kjøleskapet? Fly og sjekk, da vel.

Det flygende sikkerhetskameraet er her.

Rings «Always Home»-kamera kan fly mellom rommene i hjemme ditt. Ring.

Anders Brattensborg Smedsrud 25 Sept 2020 08:55

Amazon-eide «Ring» har blitt et selskap mange i USA har fått et forhold til, men her i Norge har de flydd under radaren til de fleste. Det kan trolig endre seg nå som de har lansert et flygende sikkerhetskamera for hjemmet.

Selskapets «Always Home» er nemlig ikke enda et stasjonært kamerasystem som må installeres i alle rom, med skruer og ledninger. Det er en autonom drone som kobles til alarmen eller smarthjemsystemet ditt, og kan fly dit der er behov for den.

Flyr dit det skjer

Always Home-dronen kan settes opp til å patruljere en fast rute hjemme hos deg, eller automatisk fly dit alarmsystemet fra samme produsent gir den beskjed om for å sikre videobilder av en hendelse. En fordel i forhold til stasjonære installasjoner er at dronen kan sikre bilder fra flere vinkler.

Du kan også bruke dronen for å slippe å tenke mer på om du virkelig lukket vinduet eller kjøleskapdøra, eller rakk å skru av ovnen før du dro hjemmefra. Den kan nemlig kontrolleres fra smarttelefonappen og flys dit du ønsker mens den gir deg videobilder i inntil Full HD-oppløsning tilbake.

Følg med på hva dronen ser fra mobilen din. Ring.

Blokkerer kameraet når den hviler

Når dronen ikke er ute på tokt holder den til i en basestasjon der den lades. Fra basestasjonen blokkeres kameralinsen dens, slik at du skal føle deg mindre overvåket hjemme.

Blant Rings konkurrenter finner vi blant annet Arlo, som leverer sikkerhetskameraer for hjemmet. Arlo Pro 3-systemet deres kan ikke «fly rundt», men testen vår viser at kameraene fungerer både med strøm og på batteri i flere måneder, slik at de til en viss grad er mobile de også.

Ring forteller at dronen lager en del lyd når den flyr rundt, slik at personer som kan bli filmet får vite det. Den skal også være såpass oppegående at den klarer å kjenne igjen personer og dyr, altså bevegelige objekter, så den ikke krasjer med dem, og propellbladene er beskyttet av en ramme for å hindre mulige ødeleggelser.

Ring skal lansere Always Home en gang neste år til en pris på 250 dollar.