2021 kan bli brettemobilens år

Samsung skal lage 12 millioner bøyeskjermer.

Samsung skal lage over 12 millioner slike skjermer i løpet av 2021. Drøyt millionen av dem skal gå til kinesiske produsenter. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 28 Jan 2021 14:00

Frem til nå har ikke bøyemobiler vært særlig synlige i markedet. Samsung solgte bare et sted mellom 400 og 500 tusen enheter i 2019 . For 2020 har de ikke oppgitt tall for sine to modeller. Men i år skal de produsere hele 12 millioner bøyeskjermer, og drøyt millionen av disse skal gå til konkurrenter, melder GSMarena.

Dermed skal startskuddet ha gått også for kinesiske konkurrenter som Oppo og Vivo, og for at man begynner å se flere bøyemobiler på gata.

Det har lenge gått rykter om at det ville komme hele fem brettbare Samsung-mobiler i løpet av 2021. Selskapet har selv langt på vei bekreftet at det vil skje en del med formfaktoren, og har uttalt at de vil bli mer tilgjengelig for flere i løpet av året vi har foran oss . 12 millioner skjermer er nok til begynne på veien mot «allemannseie» for formfaktoren - selskapets største fulltreffere på mobilfronten har som regel solgt mellom 10 og 20 millioner enheter.

Samsung nesten alene i markedet

Samsungs bøyetelefoner har vært ekstremt dyre og nesten alene frem til nå. Foruten dem er det for det meste Motorola og Huawei som har hatt brettbare mobiler, og sistnevnte har slitt i motvindt etter de amerikanske sanksjonene og fraværet av Google i mobilene sine. Royole Flexpai er en annen modell som er tilgjengelig i noen markeder, men den har jevnt over blitt ganske lunkent mottatt, og andre aktører så som Xiaomi har vist frem konseptmodeller uten å faktisk slippe dem i markedet.

Hverken Oppo eller Vivo er tilgjengelig her i Europa, men Oppos søsterselskap, OnePlus, har gjort seg sterkt bemerket her i Norden de siste årene, og de deler ofte teknologi med Oppo - så ofte at de nylig slo sammen avdelingene sine for forskning og utvikling . Dermed er det ikke utenkelig at vi også kan se OnePluser med bøyelige skjermer om ikke lenge.

Motorola Razr 5G er blant de beste brettemobilene på markedet, men så langt er alle modellene ganske dyre. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

2021 kan bli bøyemobilens år

Samsung skal altså ta 11 millioner slike skjermer til eget forbruk, ved siden av de som er tenkt til kinesiske produsenter.

Av disse er knapt åtte millioner av den vertikalt foldede varianten, mens drygt tre millioner er av den horisontale varianten som er tenkt til klapptelefonene.

De 11 millionene bøyeskjermer Samsung skal ha til egen bruk i år, antyder at de mener dette er året bøyemobilene skal ned i lommene til folk flest. Om de ikke satser på én enkelt suksessmodell med over ti millioner i salg bør i hvert fall hver av modellene de eventuelt lanserer ha salg i fleremillionersklassen for å rettferdiggjøre produksjonen.

Det har lenge vært meldt at det vil være en genuint rimelig variant blant de brettbare mobilene Samsung lanserer i år , og det har blitt spekulert i at det kan være en oppfølger til fjorårets Galaxy Z Flip .

annonse Motorola Razr 5G Sjekk prisen

Oppfølgeren til Galaxy Z Flip kan bli en av de antatt fem nye brettemobilene fra Samsung i år. Det er mulig at det blir en budsjettmodell, om ryktene holder vann. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Alene om bøyelige glasskjermer

Samsung er foreløpig alene om å ha glass bakt inn i bretteskjermene sine. Det skjer i form av såkalt UTG, eller ultratynt glass. Glasset ligger under plast, så det påvirker ikke motstandsdyktigheten mot riper, men det gjør at skjermene er mye mindre bølgete når du ser på dem enn rene plastskjermer. Det føles heller ikke som om disse skjermene gir etter like mye når man trykker på dem.

For tiden går det også rykter om at Apple jobber med bøyelige mobiler . Telefonen som enn så lenge gjerne omtales som iPhone Flip har blitt mye omtalt, men Apple er ikke kjent for å forhaste seg, og mange rykter har brukt flere år på å modne til faktiske produkter. Eksempelvis levde iPhone Mini i årevis på internett , før den ble en realitet i fjor høst.

annonse Samsung Galaxy Z Flip SM-F700 Sjekk prisen

Når kommer Apple?

En av påstandene er at iPhone-fabrikken, Foxconn, tester en tidlig modell av iPhone Flip allerede, samtidig som en rapport fra Digitimes sier at Apple ikke kommer til å slippe noen brettemobil i år. Dermed kan det tenkes neste år blir året for en bøyelig iPhone. Det kan også gå enda lenger tid - det er for eksempel tre år siden Apple Wall Street Journal rapporterte at USB-C var på vei til iPhoner . Enn så lenge er det Lightning-kabler som gjelder for disse telefonene.

Før Apple eventuelt er klare med brettbare mobiler er det ikke utenkelig at vi vil høre om gigantoppkjøp av slike skjermer, gjerne gjort av «ukjente» aktører. Siden Samsung er en av Apples store skjermleverandører, og Apple produserer telefonene sine i Kina, kunne dagens avtale vært et slikt tidlig tegn - hvis det ikke var for det relativt lave antallet skjermer. Med en dryg milliard aktive iPhoner i sving gjør selskapet sjelden noe før de kan gjøre det i stor skala.