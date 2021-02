For første gang på halvannet år var ikke en elbil på salgstoppen i januar

Toyota Rav4 var Norges mest solgte bil i januar - med rundt 100 flere enn Audi e-tron. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Feb 2021 18:37

Toyota Rav4 var den mest solgte bilmodellen i Norge i januar, med 812 biler. Det er første gang siden mai 2019 at en ikke-elbil ble mest solgt, og bare andre gang siden november 2017. Begge gangene var det nettopp Toyota Rav4 som tok tronen.

Etter Rav4 følger fjorårets mest solgte bil i Norge, Audi e-tron, med 708 biler. Det inkluderer ikke 26 av nye tremotors e-tron S, som også er å finne litt lenger ned på listene.

Av e 812 Rav4-ene var 527 av den nye pluginhybrid-varianten, mens de resterende 285 var «vanlige» bensinhybrider, ifølge OFV. Totalt ble det førstegangsregistrert 10.301 nye personbiler i januar, betydelig ned fra over 20.000 i desember, men opp 7,7 prosent fra samme måned i fjor.

God måned: Peugeot e-2008 tok en fjerdeplass på totallista i januar, en andreplass om vi kun regner med elbilene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Full stopp for ID.3

Etter Rav4 og e-tron følger det som vanlig mange elbiler på lista. Volvo XC40 tar en tredjeplass med 528 biler, og av disse var 475 rene elbiler, og deretter følger Peugeot e-2008, Mercedes-Benz EQC, Polestar 2 og evigunge Nissan Leaf.

Merkbart fraværende i toppen er imidlertid Volkswagens ID.3, som etter mange måneder på rad med tusenvis av registreringer bare kan notere seg for 116 nye biler i januar. Det ble sågar levert ut flere e-Up enn ID.3 i januar.

Etter mye klager på feil og problemer med Volkswagen ID.3 har utleveringene roet seg betraktelig. Møller forklarer kjølningen med at de er ferdige med 1st-modellen. Volkswagen

– Er ordrereserven tom, har dere roet ned for å få kontroll på problemene eller er det en annen forklaring?

– Vi var heldige og fikk et veldig solid volum med de ulike versjonene av lanseringsmodellen ID.3 1st til landet i fjor. Disse var svært populære og ble solgt raskt og i stort antall mot slutten av fjoråret. Selv om vi startet utleveringene i midten av september, endte ID.3 opp som den tredje mest solgte modellen i 2020, og det er vi selvsagt svært fornøyde med. Vi er nå midt i en overgang til mer ferdigspesifiserte modeller av ID.3, som er forventet å bli levert i månedene som kommer, ikke minst ID.3 med mindre batteripakke, som har hatt en god mottakelse, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes i Volkswagen-importør Harald A. Møller til Tek.no.

Dette var de mest solgte bilene i januar, uansett drivlinje:

null Januar 2021 Hele 2020 Toyota Rav4 812 4412 Audi e-tron 708 (uten 26 e-tron S) 9184 Volvo XC40 528 2950 Peugeot e-2008 485 1457 Mercedes-Benz EQC 467 3614 Polestar 2 443 2831 Nissan Leaf 334 5221 BMW X1 291 1950 Volvo XC60 285 2537 MG ZS EV 273 3720 Kia e-Niro 272 1486 BMW X3 195 1065 Mazda MX-30 182 1222 Toyota Yaris 165 2506 Toyota Corolla 164 2487 BMW i3 159 2714 Peugeot e-208 159 1866 Hyundai Kona electric 152 4999 BMW X2 147 356 Mitsubishi Outlander PHEV 134 3257

Tesla følger også sin «vante» tremånederssyklus, og etter voldsom aktivitet i desember, med den nest beste måneden noen gang, er de også tilbake på mer beskjedne 63 nye Model 3, 25 Model S og 20 Model X i januar.

53 prosent elbiler

Antallet nullutslippsbiler var 5461, som ga en andel av totalsalget på 53 prosent. Det var opp fra 44,3 prosent i januar i fjor, men betydelig ned fra 66,7 prosent i desember og også litt under totalsnittet for 2020, som var på 54,3 prosent.

5 prosent hadde kun bensinmotor, 6,2 prosent kun dieselmotor og de resterende 35,8 prosentene var ulike former for hybrider. Ingen nye hydrogenbiler ble registrert i januar.

OFV noterer også at elektriske varebiler for første gang hadde en andel på 20 prosent av nye varebiler, som altså var ny rekord.

Volvo forventer at helelektriske XC40 blir deres mest solgte bil i Norge i år. Januar ga en god start. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Laveste CO2-utslipp i Europa

Gjennomsnittlig CO2-utslipp etter WLTP er 37 gram CO2 per kilometer, ned fra 59 gram per kilometer i samme måned i fjor og godt under snittet for 2020, som var på 45 gram.

– Det er svært lavt, og med god margin det laveste CO2-utslippet i Europa. Årsaken er selvsagt den store andelen elbiler og ladbare hybrider, heter det i en pressemelding fra OFV.

Dette var de mest solgte elbilene i løpet av måneden: