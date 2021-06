Tror det tar opptil to år før fabrikkene klarer å dekke brikke-etterspørselen

Mangelen på halvledere ser ikke til å løse seg med det første.

24 Juni 2021

Alle som er avhengige av halvledere sliter nå med et enormt etterslep i leveransene fra fabrikkene. Et eksempel på dette er for eksempel Xbox Series X eller PlayStation 5 , hvor det rett og slett ikke er nok brikker til å dekke etterspørselen.

Også skjermkort til PC, der såkalte kryptogravere har kjøpt en solid andel av de allerede for få kortene som kommer ut, er rammet - noe som har gjort at prisene også har skutt i været.

Også biler og annen, enklere elektronikk vil merke at produsentene av ulike brikkesett ikke klarer å holde tritt med etterspørselen. Mange trodde leveransene skulle stabilisere seg mot sommeren, men nå tror ekspertene det kan ta opp mot to år innen ting er stabilt igjen, melder The Verge .

Kan ta opp til to år

I forbindelse med en podcast hos The Verge, forteller Jahmy Hindman, som er teknologidirektør hos traktor- og maskinprodusenten John Deere, at han tror det minst vil ta 12 til 18 måneder innen produksjonen er god nok til at de klarer å dekke etterspørselen.

Hans anslag er likevel noe mer optimistisk sammenlignet med andres fremtidsspådommer.

I et intervju med Wall Street Journal, mener nemlig Pat Gelsinger, øverste sjef i Intel, at det fort kan gå to år før produsentene klarer å stable på plass nok kapasitet.

Også rivalen AMD sin sjef, Lisa Su, mener at problemet vil vedvare frem til flere fabrikker er bygget og satt i drift.

Covid og for lite kapasitet

Grunnene til at det er mangel på halvledere og brikkesett er flere. For et par uker siden ble det kjent at store produsenter av halvledere i Taiwan måtte sette på bremsen på grunn av et utbrudd av coronavirus blant de ansatte.

Dette er fabrikkene som blant annet leverer elektronikkdeler til Apple for produksjon av iPhone. Trolig vil de største selskapene også bli prioritert først i køen når det skal fordeles.

Som de ulike toppsjefene påpeker, så er også antallet fabrikker som kan lage brikker en utfordring. TSMC lager i dag 92 produsent av de råeste brikkesettene, som for eksempel trengs til de nyeste konsollene eller de beste grafikkortene. Samsung står for mesteparten av de resterende prosentene.

Men det er ikke bare de kraftigste brikkene som trengs. For eksempel trengs det nødvendigvis ikke så kraftige brikker til bilproduksjon eller annen hjemme-eletronikk. Men også her er det langt større etterspørsel enn det fabrikkene klare å produsere.

Flere tiltak iverksatt

Såkalt graving, eller mining, etter kryptovaluta har gjort at behovet for grafikkort har skutt i været. De bruker kortene til å sanke sammen ulik valuta, men nå begynner flere å se seg lei på at disse stikker av med omlag 25 prosent av alle grafikkort.

For eksempel har Nvidia startet å legge inn fartssperrer på sitt RTX 3060-kort , som er et mellomklassekort med en prislapp mange kan akseptere. De reduserer mininghastigheten med 50 prosent, slik at det ikke vil være særlig god butikk å bruke kortene til å grave etter digitale verdier. Men resten av seriene er fortsatt åpne for å brukes til graving.

Samtidig tar også Kina affære for å få ned prisen på grafikkort. Kina har i en årrekke innført reguleringer for kryptomining. I mai la de inn et forbud mot at finansinstitusjoner kunne tilby tjenester som på noe vis relaterte til kryptotransaksjoner.

Men i helgen satte de inn nådestøtet og stengte helt ned for store deler av utvinningen av Bitcoin i Sichuan-provinsen. Dette kom på toppen av allerede strenge restriksjoner og nedstenginger i blant annet Indre Mongolia-regionen og i Beijing.

I USA har dessuten Biden-administrasjonen vedtatt å skyte inn milliarder av dollar i produksjon av halvledere på egen jord.

